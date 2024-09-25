الاثنين.. "صوتهن قوة.. قصص نجاح منتدى فتيات الصعيد" فى ملتقى الهناجر الثقافي

يقيم قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، ملتقى الهناجر الثقافي الذى يأتى هذا الشهر تحت عنوان "صوتهن قوة.. قصص نجاح منتدى فتيات الصعيد"، فى السابعة والنصف مساء الاثنين المقبل بمركز الهناجر للفنون برئاسة الفنان شادي سرور.

يتحدث فى الملتقى الدكتورة أماني فاخر أستاذ الاقتصاد الدولي بجامعة حلوان وعضو المجلس القومي للمرأة بالقاهرة، الكاتبة الصحفية دينا شرف الدين، الكاتبة الصحفية سمية عبد المنعم ، الدكتورة نورا سمير حنا استشاري تدريب ومدير ومؤسس منتدى فتيات الصعيد، الدكتورة إسراء عبد الحميد مدربة وصاحبة العديد من مبادرات لدعم وتمكين المرأة .

كما يتحدث فى الملتقى الفنانة يوستينا سمير بطلة فيلم "رفعت عيني للسما" الفائز بجائزة العين الذهبية لأفضل فيلم تسجيلي بمهرجان كان السينمائي الدولي بدورته 77، كابتن سمية بهاء نصر عضو المجلس القومي للمرأة بالمنيا عن ذوي الإعاقة واستشاري إتاحة هندسية ومعلوماتية للأشخاص ذوي الإعاقة، الدكتورة إرادة عبد الفتاح مؤسس إحدى شركات مستحضرات التجميل .

تدير الملتقي الناقدة الأدبية الدكتورة ناهد عبد الحميد مدير ومؤسس الملتقى، كما يتخلل الملتقى باقة متنوعة من الفقرات الغنائية، تقدمها فرقة "كورال المدرج" بقيادة المايسترو الدكتور محمد يحيى .