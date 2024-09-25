الدفاع الروسية: قوات كييف فقدت 300 جندي ودبابتي "ليوبارد" على محور كورسك خلال يوم

ذكرت وزارة الدفاع الروسية الأربعاء أن خسائر الجيش الأوكراني على محور كورسك خلال آخر 24 ساعة شملت أكثر من 300 جندي و7 مدرعات، بينها دبابتا "ليوبارد" ألمانية الصنع، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "روسيا اليوم" الروسية.

وقالت الدفاع الروسية في بيان لها إن وحدات من مجموعة قوات "الشمال" واصلت تنفيذ عمليات هجومية، استهدفت خلالها تشكيلات من 8 ألوية أوكرانية في محيط 5 بلدات وقرى حدودية بمقاطعة كورسك.

وصدت القوات الروسية خلال الـ 24 ساعة الماضية، هجومين للعدو خسر خلالهما الجيش الأوكراني نحو 15 جنديا بين قتيل وجريح، وفقد مركبة مشاة قتالية وسيارتين، كما تم أسر جندي أوكراني واحد.

وبدعم من طيران الجيش ونيران المدفعية، صدت القوات الروسية 3 محاولات أوكرانيتة لاختراق حدود البلاد، مكبدة العدو خسائر شملت نحو 50 جنديا بين قتيل وجريح، و3 دبابات ومركبة مشاة قتالية ومركبة قتالية مدرعة.

واستهدفت الضربات الجوية ونيران المدفعية الروسية تجمعات للقوات والمعدات التابعة لـ 12 لواء أوكرانيا في محيط 17 بلدة وقرية في مناطق كورسك الحدودية.

وشنت قوات الطيران العملياتي التكتيكي والصواريخ ضربات على مناطق تمركز واحتياطيات 12 لواء للجيش الأوكراني في محيط 18 مركزا سكنيا في أراضي مقاطعة سومي الأوكرانية المجاورة.

وشمل إجمالي الخسائر التي تكبدتها القوات الأوكرانية على محور كورسك منذ بداية القتال أكثر من 17000 عسكري و130 دبابة و62 مركبة مشاة قتالية، و95 ناقلة جند مدرعة، و812 مركبة قتالية مدرعة، وغيرها من الأسلحة والمعدات العسكرية.

وقال قائد قوات "أحمد" الروسية الخاصة اللواء أبتي علاء الدينوف في تصريحات لوكالة "تاس" اليوم الأربعاء إن القوات الأوكرانية في كورسك فقدت بالفعل معظم الموارد التي استقدمتها إلى المنطقة.

وأضاف أن القوات الروسية أنشأت دفاعات متعددة الطبقات في أراضي كورسك، وأن الوحدات التي تحاول القوات الأوكرانية حشدها على هذا المحور تتكبد خسائر فادحة.