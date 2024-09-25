رئيس جامعة بنها: بيئة مناسبة للارتقاء بجودة الخدمات التعليمية

عقد مجلس جامعة بنها اجتماعه برئاسة الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، اليوم وبحضور الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط وعميد كلية الهندسة بشبرا السابق، والدكتور السيد فودة نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة جيهان عبد الهادي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وأعضاء مجلس الجامعة.

بدأ الدكتور ناصر الجيزاوي الجلسة بتقديم التهنئة لأعضاء مجلس الجامعة والأساتذة والعاملين وطلاب الجامعة بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد.

وأكد رئيس الجامعة خلال الجلسة الانتهاء من كافة الاستعدادات الخاصة ببدء الدراسة وتواجد القيادات الأكاديمية والإدارية وأعضاء هيئة التدريس في مواقعهم منذ اليوم الأول لبدء الدراسة ضمانا لحسن سير العملية التعليمية، مشيرًا إلى ضرورة الالتزام بالجداول الدراسية وبالخريطة الزمنية للعام الدراسي.

وأعرب "الجيزاوي" عن حرص الجامعة على توفير بيئة تعليمية ونفسية صحية ومناسبة للارتقاء بجودة الخدمات التعليمية التي تقدمها الجامعة، موجها بضرورة الاهتمام بالأنشطة الطلابية ودعم الطلاب الموهوبين واكتشافهم في مختلف المجالات.

من ناحية أخرى استعرض الدكتور ناصر الجيزاوي المشاركة الفعالة للجامعة في المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، مشيرا إلى أن الجامعة حريصة على المشاركة في كافة المبادرات الرئاسية التي يتبناها ويدعمها الرئيس عبدالفتاح السيسى ، ومنها مبادرة بداية والتي تأتي في إطار اهتمام الدولة بالتنمية البشرية الشاملة، وتحقيق رؤية مصر 2030.

وقال إن الجامعة قد نظمت عددا من القوافل المجتمعية المختلفة، بالإضافة إلى تنظيم عدد من الأنشطة بمشاركة الطلاب ضمن فعاليات المبادرة، موجها الدعوة لجميع كليات الجامعة للانضمام لمبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان المصري، مؤكدا على دور الجامعة في بناء شخصية الطالب وانتماءه وولاءه لوطنه الي جانب اكسابه للمعارف والمهارات اللازمة لسوق العمل ووظائف المستقبل.

خلال الجلسة وجه رئيس الجامعة التهنئة لعلماء وباحثين الجامعة ممن تضمنهم تقرير جامعة ستانفورد لأفضل 2% من علماء العالم، مشيرا الى أن ظهور بعض علماء الجامعة في هذا التقرير الدولي يعتبر إنجازا ملحوظا للباحثين بالجامعة حيث يشير لجودة المخرجات البحثية لهم فنتائج الدراسة تعتمد على قاعدة البيانات اسكوبس لدار النشر العالمية السفير وتم نشر نتائجها في مجلة PLOS Biology مؤخرًا وتم تصنيفها إلى 22 مجالا علميا و176 مجالا فرعيا، كما يعكس مدى الجهد المبذول من هيئة التدريس في الفترة الأخيرة في مجال الارتقاء بالبحث العلمي وزيادة عدد الأبحاث المنشورة في المجلات العلمية المصنفة دوليا، بالإضافة إلى ما تقدمه الجامعة من دعم للباحثين لتحقيق جودة مخرجات البحث العلمي.

من ناحية أخرى استعرض رئيس الجامعة التقرير السنوي للجامعة للعام الأكاديمي ٢٠٢٣-٢٠٢٤ وما تم خلاله من إنجازات، كما جرى اعتماد خطة الأنشطة الطلابية السنوية والتي تنظمها الجامعة خلال العام الدراسي الجديد، بالإضافة الى الموافقة على عدد من بروتوكولات التعاون والاتفاقيات مع عدد من الجامعات المحلية والدولية والتي تستهدف تبادل أعضاء هيئة التدريس والطلاب.