مصر تحصد 4 ميداليات في أول أيام بطولة العالم للسباحة بالزعانف

حصد المنتخب المصري للسباحة بالزعانف في المياه المفتوحة 4 ميداليات في أول أيام بطولة العالم للمياه المفتوحة (ناشئين وعمومي وأساتذة)، المقامة خلال الفترة من 23 إلى 28 سبتمبر الجاري بمدينة مرسيليا في فرنسا.

حيث حصدت بعثة مصر 4 ميداليات بواقع ذهبية واحدة وثلاث فضيات، وتوج حسن محمد الدفراوي بذهبية 1 كم مونو (ناشئين)، فيما فاز بالميداليات الفضية كلا من: مهاب إيهاب حلمي في سباق 1 كم مونو (ناشئين)، وغادة محمد وردة في سباق 1 كم مونو (ناشئات)، بالإضافة إلى ندى مجدي أبو مسلم في سباق 1 كم مونو (عمومي سيدات).

وأشادت انا ارزانوفا، رئيس الاتحاد الدولي للغوص، بالطفرة التي يشهدها الاتحاد المصري في الآونة الاخيرة برئاسة كابتن سامح الشاذلي.

وتشارك مصر في منافسات البطولة ببعثة مكونة من 19 لاعبًا في منافسات الناشئين والعمومي الأساتذة، وتضم قائمة اللاعبين في منافسات الناشئين والعمومي 16 لاعبًا (7 رجال و9 سيدات) والرجال هم: إياد أحمد، شهاب شريف، مهاب إيهاب، أحمد عمرو، حسن الدفراوي، محمود وليد، مروان العمراوي.

فيما تضم قائمة السيدات كلا من: نبيلة حسن، بسملة صبحي، ندى مجدي، ملك شريف، غادة محمد، جودي رضا، شهد حسام، ملك محمد، سلمى سعد.

بينما تشارك مصر في منافسات الأساتذة بثلاثة لاعبين هم: سما علي سلطان، غادة أحمد شعت، وليد احمد فؤاد.

ويقود المنتخب فنيًا المدير الفني، شريف حبيب، والمدربان حسن منير وعبد الله عبد الجليل، ويرافقهم الحكم الدولي محمد أحمد سعد، والإداري إسلام حمص، فيما يرأس البعثة كابتن سامح الشاذلي، رئيس الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ.