محافظ البحيرة تشيد بدور جامعة دمنهور في دعم التنمية المستدامة وبناء الإنسان|صور

أكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، على الدور الحيوي والهام لجامعة دمنهور كشريك أساسي في كافة برامج التنمية بالمحافظة، مشيرةً إلى استمرار وتعزيز التعاون بين الجامعة وجميع القطاعات التنفيذية بالمحافظة.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس جامعة دمنهور، الذي عُقد اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور إلهامي ترابيس، رئيس الجامعة، وبحضور نواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات.

وأشادت الدكتورة جاكلين عازر ببروتوكول التعاون الموقع بين جامعة دمنهور ومديرية التربية والتعليم والذي يهدف إلى توفير التدريب الميداني لطلاب التربية العملية لسد العجز في بعض المدارس.

كما دعت المحافظ إلى تكثيف دور الجامعة في القرى من خلال تنظيم ورش عمل توعوية للطلاب حول أهمية المشاركة المجتمعية في القضايا الهامة، مشيرةً إلى أن هذه الأنشطة تسهم في تعزيز الوعي المجتمعي.

وأشادت الدكتورة جاكلين عازر بدور الجامعة في دعم التنمية المستدامة وبناء الإنسان المصري، لافتةً إلى أهمية الاستفادة من خبرات أساتذة الجامعة وكوادرها المتميزة في المشاركة المجتمعية.

كما أكدت على دور طلاب الجامعة في محو الأمية، موضحةً أنه سيتم منح خريجي فصول محو الأمية شهادات تقدير خلال احتفالية ضمن مبادرة الرئيس "بداية لبناء الإنسان المصري".

وخلال الاجتماع، رحب الدكتور إلهامي ترابيس، وجميع أعضاء هيئة التدريس، عن سعادتهم بحضور الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة اجتماع مجلس الجامعة، مشيدًا بالجهود المبذولة على أرض المحافظة والمشروعات القومية الجارية، مثل كلية الطب والمستشفى الجامعي.

ووجه الشكر والتقدير للقيادة السياسية ووزير التعليم العالي لدعمهما لاستكمال مبنى كلية طب الأسنان، كما هنأ عمداء كليتي التمريض والصيدلة على توليهم مناصبهم الجديدة.

وأكد رئيس الجامعة على دور الجامعة الريادي في تقديم الخدمات الأكاديمية والبحثية للمجتمع، وتسخير إمكانياتها لحل مشكلاته والمساهمة في جهود التنمية.

وتضمن الاجتماع عرض تقديمي حول المشروعات الجارية التي تتبناها جامعة دمنهور، والتي تسعى من خلالها إلى تعزيز مكانتها الأكاديمية وخدمة المجتمع المحلي بشكل أكثر فعالية.

قرارات مجلس جامعة دمنهور

وفي ختام الاجتماع، تم التصديق على عدد من الموضوعات المهمة التي تخدم الطلاب وتساهم في تطوير البنية التحتية بالجامعة، وتم استعراض عدد من الموضوعات الخاصة بكليات الزراعة والتجارة والهندسة والآداب والفنون التطبيقية بما في ذلك منح درجة بكالوريوس العلوم بنظام الساعات المعتمدة، ومشروعات التخرج لطلاب كلية الحاسبات والمعلومات لخدمة الإدارات المختلفة والعملية الإدارية بكليات جامعة دمنهور بالإضافة إلى فتح باب التحويل الداخلي بين كليات الجامعة.



