محافظ الفيوم يتابع انتظام العملية التعليمية بمدارس المحافظة

تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اليوم انتظام العملية التعليمية، خلال زيارته لعدد من المدارس، بمركزي يوسف الصديق وأبشواي، بهدف التأكد من سير الدراسة وانتظام التلاميذ داخل الفصول، كما تفقد أعمال الصيانة ورفع الكفاءة التى تم تنفيذها بالتنسيق مع "حزب مستقبل وطن"، من خلال مبادرة الحزب لــ "صيانة المدارس"، تحت شعار "نتعاون من أجل طلابنا"، وذلك مع بداية انطلاق العام الدراسي الجديد 2024/2025.

جاء ذلك بحضور أحمد شاكر سكرتير عام محافظة الفيوم المساعد، والمهندس عبد القادر الجارحي عضو مجلس الشيوخ، أمين عام حزب مستقبل وطن بالفيوم، والنائب يوسف الشاذلي عضو مجلس النواب، أمين تنظيم الحزب بالمحافظة، والدكتورة منى الخشاب عضو مجلس الشيوخ، والدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتورة ريحاب عريق وكيل المديرية، وشيرين محمد رئيس مركز ومدينة يوسف الصديق، وهاني رجب رئيس مركز ومدينة أبشواي، وعدد من القيادات التنفيذية والحزبية، ومسئولي التربية والتعليم بالمحافظة.

استهل محافظ الفيوم، زيارته بمدرسة كحك بحري الابتدائية المشتركة (1)، بإدارة يوسف الصديق التعليمية، التي تضم 30 فصلاً دراسياً، بإجمالي 1164 تلميذاً وتلميذةً، ثم مدرسة كحك بحري (2)، التى تضم 25 فصلاً دراسياً، بإجمالي 1120 تلميذاً وتلميذة، كما تابع سير العملية التعليمية بمدرسة الرواشدية الابتدائية، بالإدارة نفسها، والتى تضم 37 فصلاً دراسياً، بإجمالي 1465 تلميذاً وتلميذةً، وفي إدارة أبشواي التعليمية تابع المحافظ سير العملية التعليمية بمدرسة أبو نصار الإعدادية المشتركة، بمنطقة قصر بياض، والتي تضم 11 فصلاً دراسياً، بإجمالي 409 تلميذاً وتلميذةً.



وخلال زيارته للمدارس، قدم محافظ الفيوم، التهنئة للطلاب والمعلمين والإداريين والهيئات المعاونة، بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد 2024/2025، وتفقد أعمال الصيانة والتأهيل ورفع الكفاءة بالمدارس، والتى تم تنفيذها بالتنسيق بين المحافظة و"حزب مستقبل وطن"، من خلال مبادرة "صيانة المدارس"، تحت شعار "نتعاون من أجل طلابنا"، والتى شملت أعمال صيانة دورات المياه، من سباكة وتركيب سيراميك ووصلات مياه، وأعمال رفع كفاءة وطلاء الفصول، وتجميل الأسوار بالرسوم المعبرة، فضلاً عن أعمال التشجير، وتأهيل أفنية المدارس.

وشدد محافظ الفيوم، على حسن استقبال التلاميذ مع بداية العام الدراسي، وانتظام سير العملية التعليمية داخل المدارس، وتقديم كل سبل الدعم والرعاية للتلاميذ لتحصيل المواد التعليمية، وممارسة الأنشطة المختلفة، موجهاً بأهمية تهيئة الأجواء والمناخ المناسب والجيد، والآمن والصحي أمام التلاميذ لتحفيزهم على الانتظام، والتحصيل الدراسى بأعلى الدرجات العلمية، مؤكداً علي أهمية التعليم باعتباره أساس تقدم الشعوب وعمودها الفقري، مطالباً التلاميذ بضرورة الانتظام في الدراسة والمذاكرة، لتحقيق التفوق والتميز العلمي.

وأشار إلى أن تطوير التعليم وعودة المدرسة لدورها الحقيقى وعودة الطلاب لها، هو الدور الأساسي الذي تركز عليه الدولة حاليًا، في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي، مشدداً على رفع كافة الإشغالات بنطاق المدارس بالتنسيق بين الجهات ذات الصلة .

ووجه المحافظ مديري الإدارات والمدارس بتكثيف المتابعة الدورية، للتأكد من النظافة العامة داخل المدارس، مع التأكيد على ضرورة مراجعة عوامل الأمان والسلامة بالمدارس بشكل دوري.

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