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الأربعاء 25 سبتمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ أسوان يقرر تشكيل لجنة للإصحاح البيئي

محافظ أسوان يقرر
محافظ أسوان يقرر تشكيل لجنة للإصحاح البيئى
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قرر اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان تشكيل لجنة للإصحاح البيئى برئاسة نائب المحافظ المهندس عمرو لاشين بهدف الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين ، والإرتقاء بجودة الخدمات المقدمة لهم من خلال توفير ركائز البيئة النظيفة والتعامل مع أى مخالفات بيئية أولاً بأول .

إجتماع لنواب وزير الصحة والمحافظ والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى لإستعراض أسلوب وآلية العمل

فى هذا الإطار تم عقد إجتماع لنائب وزير الصحة الدكتور عمرو قنديل ، والمهندس عمرو لاشين نائب المحافظ ، والمهندس صلاح بيومى نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى ، وبحضور القيادات التنفيذية ، ورؤساء المراكز والمدن ، ومسئولى الجهات المختصة بالصحة والبيئة حيث تم إستعراض أسلوب وآلية العمل ، والتأكيد على أهمية التكامل والتكاتف بين الجميع بإعتبار ذلك مسئولية مشتركة للتدخل والتعامل الفورى مع أى مخالفات يتم رصدها من خلال اللجنة المختصة ، وتكثيف العمل الميدانى لتنفيذ أعمال النظافة العامة ورفع التراكمات والتجمعات للقمامة ، وتفعيل دور المشاركة المجتمعية لزيادة التوعية بإتخاذ الإجراءات الوقائية الهادفة للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين .

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تشكيل لجنة للإصحاح البيئى إستعراض أسلوب وآلية العمل محافظ أسوان أخبار محافظة أسوان