زيلينسكي يلتقي أمين عام حلف الناتو في نيويورك

التقى الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ، الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في نيويورك، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وقال: "نحن متفقون على أن مستقبل أوكرانيا يكمن في حلف شمال الأطلسي. سنواصل العمل معًا لتقريب ذلك اليوم ولمساعدة أوكرانيا على الانتصار في كفاحها من أجل الحرية”.

وقال زيلينسكي في كلمته أمام مجلس الأمن الدولي في نيويورك إن الصراع بين أوكرانيا وروسيا يمكن حله "بالأفعال وليس بالمحادثات". وشدد رئيس الدولة على أنه “منذ الثانية الأولى من هذه الحرب، ترتكب روسيا شيئا لا يمكن تبريره بأي شكل من الأشكال وفقا لميثاق الأمم المتحدة، فهي ترتكب جريمة دولية”.

وتابع: "لهذا السبب لا يمكن لهذه الحرب أن "تخفف" ببساطة. ولهذا السبب لا يمكن إنهاء هذه الحرب بمجرد الكلمات. هناك حاجة إلى الإجراءات. أنا ممتن لجميع الدول التي تساعد حقًا بطريقة تنقذ حياة شعبنا". وقال الزعيم الأوكراني إنه متأكد من أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين،، بعد انتهاك الكثير من القواعد واللوائح الدولية، "لن يتوقف من تلقاء نفسه. لا يمكن إجبار روسيا إلا على السلام. وهذا هو بالضبط ما يجب القيام به: إجبار روسيا على السلام باعتبارها المعتدي الوحيد في هذه الحرب، والانتهاك الوحيد لميثاق الأمم المتحدة".