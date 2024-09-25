محافظ أسوان يلتقي برئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي

التقى اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان برئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، اللواء إيهاب خضر، وذلك لاستعراض الجهود التى تقوم بها الهيئة داخل مختلف قرى المحافظة، خاصة المدرجة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "حياة كريمة".

وخلال اللقاء الذي حضره المهندس عمرو لاشين، نائب المحافظ، والمهندس حسن مصطفى نائب رئيس شركة المقاولون العرب، أكد الدكتور إسماعيل كمال على أننا نعمل جاهدين لاستكمال مشروعات الصرف الصحي داخل قرى المحافظة، حتى يجني المواطن الأسواني ثمار الإنجازات المتتالية التي حققتها المبادرة الرئاسية، وهو ما تجسد واقعًا ملموسُا من خلال توفير خدمة الصرف الصحي لـ 90 %، وذلك داخل 100 قرية بقرى المرحلة الأولى.

إنهاء المشروعات المتبقية بالقرى والنجوع وفقًا للبرامج الزمنية المحددة

وطالب المحافظ بأهمية إنهاء المشروعات المتبقية بالقرى والنجوع وفقًا للتوقيتات والبرامج الزمنية المحددة لها سواء لمشروعات مياه الشرب أو الصرف الصحي، خاصة ما يتعلق بمشروعات الصرف الصحي بقرى أبو الريش بمركز أسوان، وبنبان والرقبة بدراو، لما ستحققه من عوائد إيجابية لتحسين مستوى معيشة الأسر الأكثر احتياجًا، والإرتقاء بجودة الخدمات المقدمة لهم.

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