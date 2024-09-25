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الأربعاء 25 سبتمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

قوافل تموينية لأهالي البكاتوشى والمراغى والزوايدة بالإسكندرية

تموين الإسكندرية
تموين الإسكندرية
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أصدر المهندس السيد حرز الله وكيل وزارة التموين و التجارة الداخلية بالاسكندرية تعليمات بانطلاق قافلة خدمات تموينية إلكترونية برئاسة المهندس محمود القلش معاون وكيل الوزارة للإعلام و الاتصال السياسى و التى تضم محمد
إبراهيم مدير مركز الخدمات التموينية بالمديرية ورضا حسن مدير إدارة تموين المنتزة.

وألتقت بقيادات المجتمع المدنى القائمين على التنظيم و تم مقابلة الكثير من المواطنين و استقبال اسئلتهم و استفساراتهم و الإجابة عليها كذلك تم الاستعلام على البطاقات التموينية للمواطنين أصحاب الشكاوى عن طريق السيستم التموينى الالكترونى و حل هذه المشاكل و كذلك استلام أوراق و المستندات من المواطنين للحالات التى تستحق الخدمات التموينية المقدمة من خلال الوزارة.

وصرح المهندس محمود القلش معاون وكيل الوزارة للإعلام و الاتصال السياسى انه تم تكليفه من المهندس السيد حرز الله وكيل الوزارة  تنفيذا لسياسات المديرية فى وصول الخدمات التموينية للأماكن البعيدة و ذات الكثافة السكانية العالية لخدمة اهالينا بالاسكندرية فى أى مكان.

و اضاف القلش ان المواطنين الذين حضروا إلى القافلة أبدوا  سعادتهم بهذه الخطوة من قبل المديرية للاستجابة إلى طلبات المواطنين و تقديم خدمات تموينية ذات جودة عالية.

كذلك أثمر هذا النشاط فى اظهار حسن التعاون و التنسيق ببن الأجهزة التنفيذية للدولة و التواصل المستمر مع المجتمع المدنى.

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