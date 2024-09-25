بدء اختبارات المتقدمين لشغل وظائف المهندسين بمحافظة دمياط

ترأست المهندسة شيماء الصديق، نائب محافظ دمياط، اليوم الأربعاء، اللجنة المنعقدة لمقابلة واختبار المهندسين المتقدمين لشغل الوظائف المستعان بها في مجالات الميكانيكا والكهرباء والمتغيرات المكانية (مسؤول Gis) والتخطيط للعمل بديوان عام محافظة دمياط والوحدات المحلية لسد العجز.

جاء ذلك بحضور اللواء محمد همام، سكرتير عام المحافظة، والدكتور عمرو حنفي، مستشار محافظ دمياط لنظم المعلومات المكانية والمشرف على إدارة المتغيرات المكانية والمتحدث الرسمي، ومديري الإدارات المعنية بديوان عام المحافظة.

وبحثت نائب محافظ دمياط مع المتقدمين من المهندسين، الخبرات العملية السابقة لديهم والسمات الشخصية والمهارات التقنية التي تؤهلهم لشغل الوظائف المطلوبة واستمعت لرؤيتهم لتطوير العمل ومدى احاطتهم بالبعد الاقتصادي والقانوني كل في ما يخص مجاله، مؤكدةً على حرص اللجنة في تحري الدقة في الاختيار وفق الاحتياجات المقررة والخبرات والمهارات التقنية لدى المتقدمين.

يذكر أنه تم الاعلان عن تلك الوظائف والتخصصات المطلوبة وشروط التقدم لها في منتصف شهر أغسطس الماضي واستمر استقبال الطلبات المقدمة فالفترة من 2024/8/18 وحتى 2024/8/23.