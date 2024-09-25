حبس عاطل بتهمة حيازة أسلحة نارية بالمرج

قررت نيابة المرج اليوم حبس عاطل 4 ايام علي ذمة التحقيقات في حيازة أسلحة نارية و4 طبنجات داخل مسكنه بمنطقة المرج وكلفت المباحث الجنائية بإجراء التحريات حول الواقعة.



ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على عاطل اسلحة نارية و4 طبنجات داخل منزله بمنطقة المرج.

وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (عاطل – مقيم بدائرة قسم شرطة المرج) بحيازة أسلحة نارية بدون ترخيص بمنزله، وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف مسكن المتهم وتم ضبطه.

بتفتيش مسكنه عُثر بداخله على بندقية خرطوش، 4 طبنجات، عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة.

بمواجهته اعترف بحيازته للأسلحة النارية بقصد التشاجر مع آخرين بسبب خلافات حول الجيرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.