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الأربعاء 25 سبتمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

مصرع عامل صعقا بالكهرباء أثناء تنظيف سلم عقار بالدقي

أرشيفيه
أرشيفيه
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لقي عامل مصرعه صعقا بالكهرباء أثناء تنظيف سلم العقار محل سكنه بسبب وصلة عشوائية بدائرة قسم شرطة الدقي الجيزة.

ماس كهربائي وراء وفاة عامل صعقا

تلقي المقدم حسام العباسي رئيس مباحث قسم شرطة الدقي بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها مصرع شخص داخل عقار بدائرة القسم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين مصرع عامل صعقا بالكهرباء أثناء تنظيف سلم العقار محل سكنه بسبب وصلة عشوائية، جري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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