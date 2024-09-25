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الأربعاء 25 سبتمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

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تفاصيل مداهمة الأمن مصنع مستحضرات تجميل بدون ترخيص في القاهرة

المضبوطات
المضبوطات
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تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بإعادة تدوير وتصنيع مستحضرات التجميل "بدون ترخيص".
                                
 فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم التموينية  أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (عامل – مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر) بإعادة تدوير وتصنيع مستحضرات التجميل"مجهولة المصدر" بدون ترخيص أو تصريح من الجهات المعنية داخل محل سكنه الكائن بدائرة القسم.
 عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف محل سكنه المشار إليه وأمكن ضبطه وعُثر بداخل الشقة على (كمية من الخامات والأدوات المستخدمة فى التصنيع – عدد من العبوات المجهزة للتعبئة والكراتين الورقية والإستيكارات) وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المُشار إليه بالإشتراك مع ( مالك مطبعة – مقيم بالجيزة ) " تم ضبطه " وبحوزته (الزينكات الخاصة بمستحضرات التجميل بورشة خاصة به).
 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 

وزارة الداخلية الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إعادة تدوير وتصنيع مستحضرات التجميل بدون ترخيص بالجيزة