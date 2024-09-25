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الأربعاء 25 سبتمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

تفاصيل ضبط وزراة الداخلية قضية غسيل أموال بقيمة 170 مليون جنيه

قضية غسيل أموال
قضية غسيل أموال بقيمة 170 مليون جنية
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قامت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بوزارة الداخلية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين  "لهما معلومات جنائية" مقيمان بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر بالجيزة لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات والأراضى الزراعية والبناء).
 وقد قدرت أفعال الغسل بـ (170 مليون جنيه تقريبًا).
 تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم..

الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بالجيزة مركز شرطة منشأة القناط حوالى 170 مليون جنيه متحصلة الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة