محافظ أسوان يوجه بإدراج الطلبات غير المكتملة للتقنين ضمن موجات إزالة التعديات



أعطى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان توجيهاته لكافة الجهات المختصة بإتخاذ الإجراءات الفورية تجاه كل من لم يقوم بسداد مقدمات العقود أو التأخير فى سداد الأقساط المستحقة من أصحاب طلبات التقنين طبقاً لقانون 144 لسنة 2017 ، ويتم مواصلة إدراجهم ضمن موجات الإزالات المتتالية للمتعدين لإسترداد حق الدولة فى أراضيها تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى .

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده المحافظ اليوم بحضور اللواء أيمن الشريف السكرتير العام ، ورؤساء المراكز ومديرى الإدارات المعنية ، وناشد الدكتور إسماعيل كمال أصحاب الطلبات بسرعة إنجاز كافة الإجراءات المتعلقة ، مع سداد المقدمات المالية ، والأقساط المتأخرة عليهم فى أسرع وقت ممكن .

مراجعة موقف الطلبات الغير جادة

وكلف بمراجعة موقف الطلبات الغير جادة للحالات التى لم تقم بسداد رسم الفحص أو المعاينة أو كليهما حيث سيتم الإستدلال والإستعلام عن موقع الأرض المقدم بشأنها طلب التقنين لإستكمال إجراءات التقنين أو الإزالة ، وفى حالة كونها طلبات غير حقيقية لا يوجد لمقدميها وضع يد على أراضى الدولة يتم عمل إفادة معتمدة من الوحدة المحلية بذلك ، مع تنفيذ إزالة التعدى على أملاك الدولة بالنسبة للطلبات المرفوضة .

ووجه اًلمحافظ بسرعة الإنتهاء من كافة الإجراءات المتعلقة بملف التقنين من خلال قيام رؤساء المراكز والمدن بالتنسيق مع الإدارات المختصة بالمحافظة .

1000101357

1000101358