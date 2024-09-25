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الأربعاء 25 سبتمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

اتحاد الناشرين: معرض نقابة الصحفيين يوفر فرصًا جديدة لتوزيع الكتاب

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أكد فريد زهران، رئيس اتحاد الناشرين المصريين، أهمية معرض الكتاب المقام بنقابة الصحفيين، مشيرًا إلى أنه يوفر منافذ إضافية لتوزيع الكتب ووصولها إلى القراء. 

وأشاد بجهود النقابة في إتاحة مساحة مجانية للناشرين لعرض أعمالهم، مما يساهم في خدمة أعضائها.
 

خلال افتتاح المعرض، توقع زهران أن يقدم الناشرون تخفيضات كبيرة تعكس استفادتهم من هذه الفرصة، مؤكدًا أن هذا التعاون يعود بالفائدة على الثقافة المصرية.

 كما دعا زهران النقابات الأخرى إلى تبني هذه الفكرة، لافتًا إلى إمكانية تكرارها في فروع النقابات بالمحافظات لتسهيل وصول الكتاب بأسعار مناسبة للجمهور.

 

 

أكد فريد زهران رئيس اتحاد الناشرين المصريين أهمية معرض الكتاب المقام بنقابة الصحفيين مشير ا إلى أنه يوفر منافذ إضافية لتوزيع الكتب ووصولها إلى القراء وأشاد بجهود النقابة في إتاحة مساحة مجانية للناشرين لعرض أعمالهم مما يساهم في خدمة أعضائها