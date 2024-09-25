مدبولي: الانتهاء من تغطية الصرف الصحي في المحافظات بنهاية المرحلة الثانية من حياة كريمة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن عام 2014 كانت نسبة تغطية الصرف الصحي في القرى في مصر لا تزيد عن 10 أو 12 %، واليوم تجاوزنا الـ65 % وبنهاية مبادرة حياة كريمة سيكون كل الريف المصري وصل له صرف صحي، مؤكدًا: "اتخذنا طريق طويل مش سهل نخلصه في فترة قصيرة وما حدث في أقل 10 سنوات هو إنجاز كبير جدًا جدًا للدولة المصرية في مطلب شعبي كان يطلبه كل المواطنين في زياراتنا، ومازال الـ 35 % وليسوا بعدد قليل يطالبوا بإدخال هذه الخدمة لهم.

وأضاف "مدبولي" في كلمته خلال مؤتمر صحفي، عقب مؤتمر الحكومة الإسبوعي اليوم الأربعاء، أن المشكلات التي تحدث سببها أن بعض القرى ليس بها صرف صحي ويحدث فيها مشكلات بسبب هذا الأمر، مؤكدًا أن نسبة تغطية الصرف الصحي في أسوان أكثر من 100 قرية، وكل المتبقى فيها عدد محدود وقبل نهاية المرحلة الثانية لحياة كريمة ستكون انتهت بالكامل.

وأشار إلى أن جودة المياه تتابع وتراقب عليه 3 وزارات وزارة الصحة ووزارة الري ووزارة الإسكان لأنها مسؤولة عن المحطات والكل بيراقب وكل واحد له دور وبياخد عينات وبيطلع نتائج ونتابعها في هذا الشان، مؤكدًا أن محاولات التشكيك لازم ناخدها بأعيننا لأنه لم تتوقف حملات التشكيك ومحاولة إثارة أن الدولة متقاعسة أو متأخرة ونحاول بقدر الإمكان.