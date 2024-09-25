نجمات الصف الأول تختار دراما الـ 15 حلقة في موسم رمضان 2025

دخل صناع الدراما في سباق مع الزمن للاستعداد لموسم رمضان المقبل، حيث بدأت الاستعدادات قبل انتهاء العام الحالي، تفصلنا شهور قليلة عن بداية الماراثون الرمضاني 2025، وحجز عدد كبير من نجوم الفن مقاعدهم مبكرًا الذين يملكون جماهيرية ضخمة من الجمهور ينتظرهم من العام للآخر وبدأوا التحضير، وتشهد السباق الرمضاني هذا العام تنوع كبير بين دراما الـ 15 حلقة.

مسلسل "عايشة الدور"

قررت الفنانة دنيا سمير غانم تعود إلى السباق الرمضاني بعد غياب استمر سنوات، بمسلسل "عايشة الدور" الذي ينتمي إلى نوعية 15 حلقة، من تأليف وإخراج أحمد الجندي ومن إنتاج أحمد السبكي.

مسلسل "ناقص ضلع"

تعود الفنانة منى زكي إلى الماراثون الرمضاني بعد غيابها العام الماضي بمسلسل "ناقص ضلع"، وهو من تأليف مهاب طارق، ومن إخراج خرج محمد شاكر خضير بعد نجاحهما الكبير في مسلسل "تحت الوصاية".

مسلسل "نسخة واحدة لا تكفي"

تخوض الفنانة هنا الزاهد في الماراثون الرمضاني 2025، بمسلسل "نسخة واحدة لا تكفي" الذي ينتمي إلى نوعية 15 حلقة، من تأليف وإخراج ياسمين أحمد كامل، وإنتاج ميديا هب، ويأتي ذلك بعد غياب 3 سنوات عن الدراما الرمضانية.

مسلسل "نارين"

أعلنت الفنانة نيللي كريم عن خوضها للسباق الرمضاني المقبل مع المخرج عبدالعزيز النجار لأول مرة من خلال مسلسل "نارين" ويتضمن 15 حلقة، وهو من تأليف أمين جمال وانتاج أحمد الدسوقي بعد نجاح أولى تجاربهما الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل فراولة.