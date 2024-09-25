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الأربعاء 25 سبتمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

كواليس النسخة الأولى لمعرض نقابة الصحفيين للكتاب بمشاركة 40 دار نشر.. صور

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افتتح الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، وفريد زهران رئيس اتحاد الناشرين المصريين، اليوم الأربعاء، النسخة الأولى من معرض نقابة الصحفيين للكتاب في مقر النقابة.

ويستمر المعرض حتى 5 أكتوبر، ويعمل يوميًا من الساعة 11 صباحًا حتى 10 مساءً، باستثناء يوم الجمعة.

يشارك في المعرض 40 دار نشر مصرية، بالإضافة إلى جناحين للهيئة العامة للكتاب والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، حيث تقدم كل دار نشر خصومات تتراوح بين 35% و50% للصحفيين وأسرهم وزوار المعرض. 

وتم تجهيز الدورين الأرضي والرابع لاستقبال الأجنحة والزوار، ويشهد المعرض فعاليات ثقافية وفنية متنوعة، سيتم الإعلان عنها يوميًا.

افتتح الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين وفريد زهران رئيس اتحاد الناشرين المصريين اليوم الأربعاء النسخة الأولى من معرض نقابة الصحفيين للكتاب في مقر النقابة يستمر المعرض حتى 5 أكتوبر ويعمل يومي ا من الساعة 11 صباح ا حتى 10 مساء باستثناء يوم الجمعة