رئيس الوزراء: نسبة تغطية محطات مياه الشرب في مصر وصل لـ99 %

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن منظومة مياه الشرب الموجودة في مصر على أعلى قدر من الأمن والسلامة، مشيرًا إلى أن هناك 3050 محطة مياه شرب على مستوى الجمهورية.

وأضاف "مدبولي" في كلمته خلال مؤتمر صحفي، عقب مؤتمر الحكومة الإسبوعي اليوم الأربعاء، أن نسبة تغطية محطات مياه الشرب في مصر وصلت إلى 99 %، أي أن هذه النسبة لديهم شبكات ووصلات لمياه الشرب في منازلهم، والنسبة المتبقية في مناطق متطرفة بعيدة جدًا ومناطق غير مخططة وعشوائية تم بناؤها بشكل بعيد، ويلجأوا لعمل بئر لاستخراج المياه.

وتابع، أن كافة محطات مياه الشرب يتم عمل رقابة ومتابعة ونتابع كل الإجراءات التي تحدث لها، مؤكدًا أن شبكة الصرف الصحي منفصلة تمامًا عن شبكة مياه الشرب.