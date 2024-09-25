لقاء لمكتب التعليم المسيحي في الجليل بمدرسة يافا الناصرة

بدأ الأب إبراهيم شوملي، مدير مكتب التعليم المسيحي في الجليل، سلسلة من اللقاءات في مدارس البطريركية اللاتينية، بهدف تأسيس ودعم الدائرة الدينية في المدارس والتركيز على أهمية التربية الدينية وتعزيزها في نفوس طلابنا.

كان يوم الجمعة 20 سبتمبر 2024 قد عُقد اللقاء التأسيسي الأوّل للدائرة في مدرسة البطريركية اللاتينية في يافا الناصرة. حيث اجتمع الأب ابراهيم شوملي مع الأب نضال قنزوعة، كاهن الرعية، والسيّد قيصر راشد، مديرالمدرسة الثانوية، والسيّدة غريس أبو نصار مرجية، مديرة المدرسة الابتدائية والأخت بيا رواشدة ومعلّمات التعليم المسيحي في كل المراحل الدراسيّة.

في لقائه ركّز الاب ابراهيم على أولويّة التربية المسيحيّة في مدارس البطريركية كما وتطرق إلى مواضيع الأخرى:

ضرورة عيش روح مسيحية وشهادة حياة امام الطلاب لأن المعلم يعلم من خلال حياته قبل تعليمه من خلال المادة التعليمية.

التركيز على أهمية المدرسة بالنسبة للرعية لانها رافد أساسي للعمل الرعوي.

ضرورة عمل إجتماع دوري للمعلّمين .

زيارة الأب رامز الطوال للمدرسة لتشجيع الطلاب للالتزام بالحركات الشبابية.

تحفيز الطلاب بطرق عدة للمشاركة في الفعاليات الرعوية الكشاف الجوقة والشبيبة....

أهمية وجود مناهج تعليمية للتربية الدينية ونشاطات لامنهجيّة وخلق أساليب تواصل بين المعلمين لتبادل أوراق العمل.

زيارات متبادلة بين المعلّمين .

المشاركة في مسابقة الكتاب المقدس القطرية، وخلق جماعات لدراسة الكتاب المقدّس من جميع الصفوف .

تنظيم قدّاس اسبوعي للطلّاب وترتيب البرنامج ليشمل كافة المراحل.

التشجيع على المشاركة في قدّاس الأحد كلٌ في رعيته وكنيسته .

ركز الحاضرون على دور الاهل ومساهمتهم في التربية الدينية وحثهم على الاهتمام بها.

التركيز على موضوع الرياضات الروحية وكيفية القيام بها.

التحدث عن 3 لقاءات لمعلمي التعليم المسيحي خلال العام على مستوى مدارس البطريركية اللاتينية، قداس الارسال ولقاء حول عيد الميلاد ولقاء في فترة الزمن الاربعيني.

كما اطلع مدير المركز على سير أمور التربية الدينية في المدرسة والأمور الجدديدة التي تطلبها الوزارة اليوم في موضوع البجروت، وماذا يقوم به المعلمين في مدارسهم، وضرورة التعاون بين المعلمين في كالفة المراحل.