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الأربعاء 25 سبتمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

بالصور .. المرأة فى السينما الإفريقية بملتقى اولادنا

ندوة المرأة في السينما
ندوة المرأة في السينما الإفريقية
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 عقدت بمسرح الاوبرا الصغير ندوة بعنوان المراة فى السينما الافريقية وادارتها الدكتورة ميرفت ابو عوف، وذلك ضمن فعاليات الملتقى الدولى الثامن لفنون ذوى القدرات الخاصة والذى تنظمه مؤسسة اولادنا لفنون ذوى القدرات الخاصة برئاسة سهير عبد القادر  تحت شعار "بكرة احلى بينا" ويقام بالدمج مع مهرجان الفلكلور الافروصينى

شهدت الندوة حضور كلا من  سهير عبد القادر رئيس ومؤسس الملتقى ، المنتجات ريم حمودة ، فردوز بولبليا من جنوب افريقيا  ، ليالي بدر من فلسطين  ، ابرار من  السعودية . 

تناول الحوار دور السينما فى طرح المشكلات الاجتماعية والازمات العالمية وتوثيقها من خلال اعمال صادقة تمنع تزييف الحقائق ، كم تمت الاشارة الى اشكال الانتاج والذى يتنوع بين الافلام الروائية والرسوم المتحركة والوثائقية والقصيرة والاهداف المتعددة لها والتى تشمل تطوير الوعى والقاء الضوء على القضايا العامة الى جانب تاثير الشاشة الفضية على المجتمع وفاعليتها فى توصيل الرسائل .

جدير بالذكر ان الدورة الثامنة من الملتقى الدولى لفنون ذوى القدرات الخاصة تستمر حتى 27 سبتمبر وتقام بمشاركة 53 دولة عربية واجنبية وعدد من كبار الفنانين والمبدعين فى مختلف المجالات وبالتعاون مع عدد من الوزارت والهيئات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدنى وهى الثقافة ، التضامن الاجتماعى ، الهجرة وشئون المصريين بالخارج ، التخطيط والتنمية الإقتصادية ، السياحة والاثار ، الشباب والرياضة ، التعاون الدولى ، المجلس القومى للمرأة ، المجلس القومى للاشخاص ذوى الاعاقة وتشهد لاول مرة قسما لافلام السينمائية الخاصة بالمرأة الافريقية الى جانب مشاركة مجموعة من الاطفال فى لجان التحكيم كما كرمت خلال المؤتمر الصحفى الذى انعقد لاعلان تفاصيل الفعاليات 13 شخصية ومؤسسة وفريق عمل شاركت بدور فاعل فى دعم ومساندة اصحاب الهمم .

ؤسسات المجتمع المدني التضامن الاجتماعي الهيئات الحكومية التخطيط والتنمية الرسوم المتحركة الشباب والرياض السينما الأفريقية القومي للأشخاص ذوي الإعاقة المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة الملتقى الدولي لفنون ذوى القدرات الخاصة أولادنا لفنون ذوي القدرات الخاصة ذوي القدرات الخاصة ذلك فنون ذوي القدرات الخاصة مؤسسة أولادنا لفنون ذوي القدرات الخاصة مؤسسة أولادنا مؤسسات المجتمع المدني ميرفت أبو عوف ملتقى أولادنا