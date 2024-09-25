أحمد السقا يحيي ذكرى رحيل والده بكلمات مؤثرة

أحيا النجم أحمد السقا، ذكرى رحيل والده المخرج الراحل صلاح السقا، بكلمات مؤثرة،

كتب السقا عبر صفحته الشخصية فيس بوك قائلاً: "زى النهارده من١٤ سنه رحل عن

دنياى من علمنى كل شئ ممكن أكون بأعمله كويس في حياتى..الله يرحمك يا أبا…وحشتنى يا ابو صلاح….نسالكم الدعاء"

الجدير بالذكر أن الفنان أحمد السقا خاض السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "العتاولة" وشارك في البطولة زينة، طارق لطفي، مي كساب، باسم سمرة، فريدة سيف النصر ونخبة من النجوم إخراج أحمد خالد موسي.