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الأربعاء 25 سبتمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

تفاصيل ضبط قائد أتوبيس لقيامه بالسير عكس الإتجاه بالجيزة

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية
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تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من كشف ملابسات ما تم تداوله عبر موقع "فيس بوك" متضمنًا قيام قائد أتوبيس بالسير عكس الإتجاه بالجيزة وضبط مرتكب الواقعة

 فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمنًا قيام قائد أتوبيس بالسير عكس الإتجاه بمنطقة أكتوبر بالجيزة معرضًا حياته والمواطنين للخطر.
 بالفحص تم تحديد وضبط السيارة وقائدها (مقيم بدائرة مركز شرطة أوسيم بالجيزة) وإعترف بإرتكاب الواقعة المشار إليها.
 تم إتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة وقائدها.

 

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