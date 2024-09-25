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الأربعاء 25 سبتمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

بالصور .. افتتاح معرض نقابة الصحفيين للكتاب

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تصدرت صور الكاتب الكبير محمد حسنين هيكل، الذي يُعتبر من أبرز الصحفيين في تاريخ الصحافة المصرية والعربية، معرض نقابة الصحفيين للكتاب، الذي تم افتتاحه اليوم. ويصادف المعرض الذكرى الـ 101 لميلاد هيكل، الذي يُعد أيقونة في عالم الصحافة العربية خلال القرن العشرين.

 

تم الافتتاح بحضور فريد زهران رئيس اتحاد الناشرين المصريين وعدد من قيادات الاتحاد، وأعلن خالد البلشى نقيب الصحفيين أن المعرض سيستمر من 25 سبتمبر حتى 5 أكتوبر، ويضم 40 دار نشر مصرية تقدم خصومات تصل إلى 50%. 

وأكد جمال عبد الرحيم سكرتير عام النقابة  تجهيز الدور الرابع لاستقبال الزوار، مشددًا على أهمية المعرض في استعادة النقابة لدورها الثقافي الريادي

تصدرت صور الكاتب الكبير محمد حسنين هيكل الذي ي عتبر من أبرز الصحفيين في تاريخ الصحافة المصرية والعربية معرض نقابة الصحفيين للكتاب الذي تم افتتاحه اليوم ويصادف هذا المعرض الذكرى الـ 101 لميلاد هيكل الذي ي عد أيقونة في عالم الصحافة العربية خلال القرن العشرين