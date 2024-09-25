السوبر الأفريقي.. الزمالك يعالج نقاط ضعفه قبل مواجهة الأهلى

لا صوت يعلو داخل قلعة "ميت عقبة"، فوق صوت الاستعداد للقمة المرتقبة بين الزمالك والأهلى، والتى تحتضنها أرض المملكة العربية السعودية، على ملعب "المملكة أرينا"، ضمن منافسات كأس السوبر الأفريقى 2024، الذى يجمع بين قطبى الكرة العربية والأفريقية.

ويلتقى الزمالك بغريمة التقليدى الأهلى، فى تمام التاسعة من مساء يوم الجمعة على ملعب "المملكة أرينا"، ضمن منافسات كأس السوبر الأفريقى للمرة الثانية فى تاريخ القارة السمراء.

مكافآت مالية ضخمة للأبيض من أجل التتويج بالسوبر الأفريقى..



ويشارك الزمالك فى تلك المباراة بصفته بطل كأس الكونفدرالية الأفريقية 2023/ 2024، بينما يدخل الأهلى اللقاء حاملاً لقب بطولة دورى أبطال أفريقيا.

وطارت بعثة فريق الكرة الأول بنادى الزمالك برئاسة حسين لبيب إلى السعودية، أمس الثلاثاء، استعدادًا للمواجهة المرتقبة بين قطبى الكرة المصرية والأفريقية.

وقبلها بيوم واحد، سافر عبدالواحد السيد مدير الكرة بالفريق الأبيض، تحضيرًا لاستقبال البعثة وترتيب أمورها وتوفير كل الاحتياجات.

ويسعى البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفنى لفريق الزمالك، لحشد قوته واستغلال عناصر القوة فى الفريق الأبيض، بعد أن خاض بهم مواجهة الشرطة الكينى، ضمن منافسات دور الـ 32 من عمر مسابقة كأس الكونفدرالية الأفريقية، والتى نجح خلالها فى الوصول إلى دور المجموعات، بعد تحقيق الفوز ذهاباً وإياباً.

وخلال تلك المواجهة ظهر بعض العوار فى عدم جاهزية بعض عناصر فريق القلعة البيضاء، والتى على أثرها طلب جوميز خوض مباراة ودية لعلاج هذا الأمر قبل السفر إلى المملكة العربية السعودية لسد احتياجات الفريق، وتنفيذ بعض الخطط الفنية والتكتيكية.

وبعد طلب جوميز للمباراة الودية، وافق مجلس إدارة نادى الزمالك بتلك المواجهة مع فريق مواليد 2005، ونجح خلالها جوميز بتطبيق بعض الخطط الفنية ومعالجة القصور فى التشكيل الفنى، والفوز بأربعة أهداف لهدف.

ورصد مجلس إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب، مكافأة مالية ضخمة لكل لاعب، وسيجري تسليمها لهم بشكل فوري عقب نهاية المباراة، حال الفوز في السوبر الأفريقي.

كما أن بعثة الفريق الأبيض التى طارت إلى السعودية تعانى من عدة غيابات يأتى أبرزها محمود حمدى الونش وأحمد حمدي ومحمد عبد الشافي، وذلك للإصابة.

ورافق محمود الونش بعثة الفريق إلى السعودية، لمساندة زملائه ودعمهم أمام الأهلي، وبعدها يسافر إلى ألمانيا للخضوع لاختبارات طبية تحت إشراف الطبيب الذي أجرى له الجراحة، قبل عودته إلى الملاعب والمشاركة مع الفريق، إذ يخضع حاليا للمرحلة الأخيرة من التأهيل.

كما يخضع أحمد حمدي لبرنامج علاجي بعد إصابته في الرباط الصليبي، وهو في المرحلة الثانية، ويحتاج إلى شهرين على الأقل للعودة إلى الملاعب.

فيما يخوض محمد عبد الشافي فترة التأهيل الثالثة، وأمامه شهر ونصف حتى يعود للمشاركة في المباريات.

كما حرص جوزيه، على متابعة الأهلى جيدًا، فى مباراتي الذهاب والإياب والتواجد بملعب "نيايو الوطني" في العاصمة الكينية نيروبي، لمتابعة مباراة الأهلي أمام مضيفه جورماهيا، في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا.

كما درس لقاء الإياب، وقام بالتعرف بشكل أوضح على نقاط القوة والضعف في صفوف المارد الأحمر، قبل المواجهة التي ستجمع الفريقين، في العاصمة السعودية الرياض.