وزير الشباب يتابع مجموعة من ملفات العمل بالوزارة

ناقش الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الخطة والبرامج والأنشطة والفعاليات الخاصة بتنمية النشء، خلال اجتماع عُقد بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور قيادات وزارة الشباب والرياضة.



تخلل اللقاء مناقشة مجموعة من ملفات عمل الوزارة، والبرامج المستهدفة للنشء المصري منها أوليمبياد الطفل المصري، وريحانة، والعديد من الأنشطة والفعاليات ذات الأهمية، والتأكيد علي ضرورة التشبيك مع القطاعات المختلفة بالوزارة والمديريات والوزارات الأخري، وتم التطرق إلي التسويق والدعم والرعاية لبعض البرامج.



أكد صبحي أهمية العمل التكاملي بالوزارة مع الربط بين أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 مع برنامج عمل الحكومة والأهداف الاستراتيجية للوزارة والتي تتضمن بناء الانسان المصري من خلال تحسين النمط الصحي، وتنمية الوعي الثقافي والعلمي، وإطلاق المهارات الإبداعية واكتشاف ورعاية الموهوبين، وتطوير قطاع البطولة لأقصى طموح للدولة المصرية وتعزيز وتطوير المشاركات المصريه في البطولات، وتشجيع النشء والشباب على العمل الجماعي والتطوعي.



وأشار إلي أهمية المبادرة الرئاسية بداية جديدة وضرورة العمل عليها من خلال أنشطة وبرامج الوزارة، وكذلك دورها من خلال برنامج عمل مجمع يستهدف تنمية الإنسان والعمل على ترسيخ الهوية المصرية، حيث تشمل المبادرة تشمل عدداً كبيراً من المبادرات في المجالات، فيما تتبنى وزارة الشباب والرياضة وضع برنامج تنشئة بدنية سليمة للأطفال لبناء جيل رياضي معافى بدنياً وصحياً.