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الأربعاء 25 سبتمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

تفاصيل ضبط سائق تحرش بفتاة في الجيزة

ضبط سائق لقيامه بإرتكاب
ضبط سائق لقيامه بإرتكاب واقعة تحرش
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تمكنت الاجهزة الامنية اليوم من ضبط سائق لقيامه بإرتكاب واقعة تحرش بإحدى السيدات بالجيزة
 فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الدقى بمديرية أمن الجيزة من (سيدة - مقيمة بمحافظة القاهرة) بتضررها من قائد إحدى السيارات "لا تعلم بياناته" لقيامه بالتحرش بها حال مروره بجانبها أثناء سيرها بدائرة القسم وفر هاربًا.
 عقب تقنين الإجراءات تم تحديد وضبط مرتكب الواقعة (سائق "يعمل على أحد تطبيقات النقل الذكى" – مقيم بدائرة قسم شرطة العمرانية).. وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.
 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

سيدة بالجيزة وزارة الداخلية قائد إحدى السيارات ضبط سائق لقيامه بإرتكاب واقعة تحرش