تفاصيل ضبط سائق تحرش بفتاة في الجيزة

تمكنت الاجهزة الامنية اليوم من ضبط سائق لقيامه بإرتكاب واقعة تحرش بإحدى السيدات بالجيزة

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الدقى بمديرية أمن الجيزة من (سيدة - مقيمة بمحافظة القاهرة) بتضررها من قائد إحدى السيارات "لا تعلم بياناته" لقيامه بالتحرش بها حال مروره بجانبها أثناء سيرها بدائرة القسم وفر هاربًا.

عقب تقنين الإجراءات تم تحديد وضبط مرتكب الواقعة (سائق "يعمل على أحد تطبيقات النقل الذكى" – مقيم بدائرة قسم شرطة العمرانية).. وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.