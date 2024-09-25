انطلاق أول معرض للكتاب بنقابة الصحفيين

افتتح خالد البلشى نقيب الصحفيين وفريد زهران رئيس اتحاد الناشرين المصريين النسخة الأولى من معرض نقابة الصحفيين للكتاب، والذي يُقام في الدور الرابع بمقر النقابة، يستمر المعرض من 25 سبتمبر حتى 5 أكتوبر، ويشارك فيه 40 دار نشر مصرية تقدم خصومات تتراوح بين 35% و50% للصحفيين وجمهور المعرض.

وفي سياق متصل، أعرب جمال عبد الرحيم سكرتير عام النقابة عن أهمية المعرض في استعادة النقابة لدورها الثقافي الريادي، مشيرًا إلى أنه نتاج بروتوكول تعاون بين النقابة والاتحاد، والمعرض يعد فرصة لتوفير خدمات مشتركة لأعضاء النقابة وأسرهم، بالإضافة إلى استقبال جميع الزوار.