محافظ بني سويف يتابع استعدادات التعليم لتدريب المعلمين الجدد

ناقش الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، مع مسؤولي التعليم، الإجراءات التي تنفذها المديرية ضمن استعداداتها لبدء تدريب وتأهيل المعلمين والمعلمات "برنامج التأهيل التربوي والذهني والبدني "، ممن سبق وأن تقدموا بطلبات واجتازوا الاختبارات التي أجراها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لاختيار معلمين جدد بمسابقة 30 ألف معلم على وظيفة "معلم فصل" ضمن المرحلة الثالثة من المسابقة.

وأعلن هاني عنتر وكيل الوزارة، أنه تقرر البدء في التدريب اعتباراً من الأحد المقبل 29 سبتمبر ويستمر حتى الأربعاء 9 اكتوبر المقبل من الساعة 9 صباحا ولمدة 4 أيام "تربوي"، والتي تبدأ من الأحد 29 سبتمبر وتنهي الاربعاء 2 اكتوبر، ثم بعد ذلك ولمدة 3 أيام " الذهني والبدني" من الإثنين 7 اكتوبر وحتى الاربعاء 9 من نفس الشهر تحت إشراف غادة عبد الرؤوف مدير إدارة التدريب بالمديرية "، حيث سيتم عقد التدريب في عدد من المدارس والمنشآت التعليمية بمدينة بني سويف

وأوضح وكيل الوزارة، أن التدريب يهدف إلى إكساب المعلمين المعرفة والمهارات والاتجاهات نحو ممارسة عمليتي التعليم والتعلم ، لتأهيلهم تربوياً وتدريبهم على طرق التدريس المطورة وفقا لمنظومة التعلم الجديد ، لافتا إلى توجيهاته بتوفير كافة أوجه الدعم الفني والتيسيرات اللازمة لعقد التدريب والخروج بالشكل المطلوب لتحقيق الاستفادة منه

فيما أضافت مدير إدارة التدريب، أن البرنامج التدريبي يأتي في إطار التنمية المهنية للمعلمين، مشيرة إلى أنه تم تحديد أماكن التدريب لاستقبال ما يزيد عن 860 معلما ومعلمة ضمن المرحلة الثالثة لمسابقة 30 ألف معلم، والتي تشمل (مدرسة الشهيد كمال طعمة الثانوية " النيل الثانوية سابقا "، قاعة ومدرج نادي المعلمين ، مدرسة الشهيد نور الدين عبد العزيز الثانوية العسكرية، مدرج وقاعة مدرسة الصناعات الميكانيكية ) ويستمر لمدة 7 أيام موزعة ما بين التدريب التربوي والبدني.