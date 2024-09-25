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الأربعاء 25 سبتمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

رئيس جامعة بني سويف الأهلية يجتمع بعمداء القطاعات ومديري البرامج

رئيس جامعة بني سويف
رئيس جامعة بني سويف الأهلية مع العمداء ورؤساء القطاعات
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عقد الدكتور منصور حسن  رئيس جامعة بني سويف الأهلية، اليوم الأربعاء، اجتماعا بعمداء القطاعات ومديري البرامج بالجامعة الأهلية، وذلك عقب صدور قرارات رئيس الجامعة بانتداب عمداء قطاعات والقيام بتسيير أعمال مديريين برامج جدد، وبحضور الدكتور أبو الحسن عبد الموجود نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية ، والدكتور ممتاز حجاب عميد قطاع الهندسة والعلوم الأساسية والتطبيقية، والدكتور أحمد الجندي عميد قطاع العلوم الصحية، والدكتورة رشا عادل عميد قطاع الآداب والفنون والعلوم الإنسانية، والدكتور شعبان مبارز المستشار المالى ومحمد سليم أمين عام الجامعة.

واستهل رئيس الجامعة الاجتماع بتهنئة النائب الاكاديمي وعمداء القطاعات ومديري البرامج الجدد، موجها الشكر للسابقين على ما بذلوه من جهد كبير خلال فترة عملهم بالجامعة الأهلية، وخاصة مرحلة التأسيس، مؤكدا أهمية استمرار التعاون بين الجامعة الأهلية والحكومية فى كافة المجالات وخاصة التدريب العملى، والمعامل العلمية والمكتبات، وناقش الاجتماع عدد من الموضوعات المتعلقة بالشؤون الإدارية والمالية، واللوائح والقوانين المنظمة للعمل، ونظم الدراسة والامتحانات.

وأوضح الدكتور منصور حسن، أهمية التواصل المستمر بين عمداء القطاعات، والانتهاء من كافة الاستعدادات لاستقبال العام الدراسي الجديد ، والتأكد من جاهزية المعامل والمدرجات والمكتبات لاستقبال الطلاب وإعلان الجداول الدراسية وتواجد وانتظام القيادات الجامعية وأعضاء هيئة التدريس، واستعدادات رعاية الشباب  لتنفيذ حفلات استقبال الطلاب وتنفيذ الأنشطة الطلابية المتنوعة الثقافية والرياضية والأدبية و الفنية.

وفى سياق منفصل التقى رئيس الجامعة بعدد من الطلاب وأجابهم على العديد من الأسئلة المتعلقة بالدراسة، مؤكدًا أن الجامعة الأهلية  تهدف إلى تخريج أجيال قادرة على مواكبة احتياجات سوق العمل والمشاركة في عملية التنمية المستدامة للوطن، لافتًا إلى أن دور الجامعة لا يقتصر على التعليم فقط، بل التعليم والتثقيف والتدريب، و بناء المجتمع بإعداد الطالب الجامعي إعدادًا متميزاً.

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