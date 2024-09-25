جامعة مطروح تنهي استعداداتها لاستقبال العام الدراسي الجديد

عقد مجلس جامعة مطروح جلسته الثمانين، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى النجار، وبحضور الدكتور محمود عباس، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، وعمداء الكليات، وذلك بمقر الحرم الجامعي بمدينة مرسى مطروح.

وهنأ الدكتور مصطفى النجار، أعضاء المجلس الموقر، بالمولد النبوي الشريف والعام الدراسي الجديد، مشيدًا باستعدادات الكليات للعام الجامعي 2024 /2025، موضحًا أن ذلك يأتي في إطار خطة شاملة تهدف إلى توفير بيئة تعليمية مثالية للطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

وأشار رئيس الجامعة إلى انتهاء التجهيزات اللازمة من القاعات الدراسية والمعامل بأحدث الوسائل التقنية، لضمان تقديم خدمة تعليمية متميزة.

جامعة مطروح تبحث سبل دعم الطلاب الجدد

وناقش المجلس سبل دعم الطلاب الجدد وتعريفهم بالحياة الجامعية، وطرق تقديم الدعم الأكاديمي والنفسي، ما يساهم في اندماج الطلاب في البيئة الجامعية وتوفير المناخ المناسب لتحقيق التفوق الدراسي، مشددًا على ضرورة تواجد العمداء والوكلاء وأعضاء هيئة التدريس المنتدبين، ووافق المجلس على خطة الأنشطة الطلابية.

رئيس جامعة مطروح يؤكد ضرورة تعزيز الأنشطة الطلابية

وأكد الدكتور مصطفى النجار ضرورة تعزيز الأنشطة الطلابية، في إطار الخطة الموضوعة من خلال تنظيم عدد من الفعاليات الثقافية والرياضية خلال الفصل الدراسي؛ وذلك بهدف تطوير مهارات الطلاب وصقل مواهبهم، مشددًا على أهمية المشاركة الفعالة للطلاب في هذه الأنشطة لما لها من دور في بناء شخصية متكاملة تجمع بين الجانب الأكاديمي والاجتماعي.

وأعرب رئيس جامعة مطروح عن ثقته بأن الجامعة ستواصل تقديم أداء متميز خلال العام الدراسي الجديد، مؤكدًا أنه تم اتخاذ كافة الترتيبات اللازمة لضمان بداية ناجحة للفصل الدراسي الأول، داعيًا الجميع إلى التعاون والعمل بروح الفريق لتحقيق الأهداف المنشودة، وتحقيق المزيد من النجاحات الأكاديمية والمجتمعية.

ووافق المجلس على منح طالبتين بكلية التربية درجة دكتوراه الفلسفة في التربية بنظام الساعات المعتمدة، ومنح طالبًا الدبلوم العام لإعداد المعلم لدور ربيع 2023 للعام الجامعي 2022/2023، ومنح طالبة الدبلوم المهني في التربية تخصص التربية الخاصة لدور خريف 2023 للعام الجامعي 2022/2023، كما وافق المجلس على منح 3 طلاب الدبلوم العام لإعداد المعلم شعبة اللغة العربية، ومنح 6 طلاب الدبلوم العام لإعداد المعلم شعبة التاريخ، ومنح 3 طلاب الدبلوم العام لإعداد المعلم شعبة الكيمياء، ومنح طالبين الدبلوم المهني في التربية تخصص المناهج وبرامج التعليم، ومنح 3 طلاب الدبلوم المهني في التربية تخصص التربية الخاصة.

ووافق المجلس على منح طالبتين بكلية السياحة والفنادق درجة دكتوراه الفلسفة في الدراسات الفندقية بنظام الساعات المعتمدة، كما وافق المجلس على منح طالبة بكلية التربية للطفولة المبكرة درجة الدبلوم العام، ومنح طالبتين درجة الدبلوم الخاص.

في جلسته الـ 80.. مجلس جامعة مطروح ينهي استعداداته للعام الدراسي الجديد

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