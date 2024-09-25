رئيس الوزراء يعلن عقد لقاءات دورية مع هذه الفئات بداية من الأسبوع المقبل

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن هناك تعليقات كثيرة من العديد من الفئات التي تثني على دورية انعقاد المؤتمر الصحفي، والتي طلبت مِنّي التواجد في المؤتمر بصورة دورية.

وأضاف "مدبولي" في كلمته خلال مؤتمر صحفي، عقب مؤتمر الحكومة الإسبوعي اليوم الأربعاء: "أنه يدعو كبار الكتاب ورؤساء النقابات المهنية وبعض الشخصيات الاقتصادية وكبار رجال الاقتصاد المؤثرين وبعض المؤثرين على السوشيال ميديا وسيكون هناك لقاءات سيتم إدخالها مع هذه الفئات لأن هذا الأمر يثري هذه اللقاءات وسيتم الاستماع لوجهات النظر من كل الفئات في المجتمع".

وتابع، أنه سيتم تنظيم لقاءات دورية بجانب المؤتمر الصحفي معهم وسنبدأ بذلك من الأسبوع المقبل، مثلما حدث من قبل، لكي نكون قد أشركنا أكبر قدر من المجتمع في كل الأفكار والأطروحات التي نستهدف فيها رفعة بلدنا".