السوبر الأفريقي.. تحديد موعد الاجتماع الفني لمباراة الزمالك والأهلي

يُعقد غداً الخميس، الاجتماع الفني لمباراة الزمالك والأهلي في كأس السوبر الأفريقي المقرر لها يوم الجمعة المُقبل على ملعب المملكة أرينا.

ومن المقرر أن يقام الاجتماع في العاشرة صباح الغد، في حضور عبد الواحد السيد مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالزمالك، وعمرو أبو العز المدير الإداري، وباسم زيادة مسؤول العلاقات العامة بالنادي، وعبدالله حسين إداري الفريق، ومصطفى ميلا مسؤول المهمات بالفريق.

ومن المقرر أن يتواجد الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بالفريق في الاجتماع الفني من أجل التنسيق فيما يخص الأمور الطبية بناء على تعليمات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف".

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة الأهلي مساء يوم الجمعة المقبل الموافق 27 سبتمبر الجاري على لقب كأس السوبر الأفريقي على ملعب المملكة آرينا بالمملكة العربية السعودية.