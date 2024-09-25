قافلة شاملة في قرية البصارطة ضمن مبادرة بداية بدمياط

انطلقت فاعليات المبادرة الرئاسية " بداية جديدة لبناء الإنسان " اليوم من قرية البصارطة في دمياط

تحت رعاية الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، و إشراف المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط، وبمتابعة ميدانية من اللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد للتأكد من تقديم خدمات متميزة للمواطنين وبالتنسيق مع وحدة السكان بالمحافظة والجهات المعنية، إنطلقت اليوم فاعليات المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية " بداية جديدة لبناء الإنسان " من قرية البصارطة بمركز دمياط.

تضمنت الفاعليات التى تم تنفيذها بمركز شباب الحرية بالقرية ، إطلاق مديرية الصحة بقيادة الدكتور محمد بدران قافلة متحركة لتقديم الخدمات العلاجية للمواطنين بالمجان، كما شاركت مديرية الطب البيطري برئاسة الدكتور إيهاب شكرى بتلك الفاعليات بإطلاق قافلة إرشادية لتقديم الخدمات البيطرية المختلفة

ونفذت هيئة الإسعاف المصرية برئاسة المهندس هيثم المشد ندوة توعوية حول الإسعافات الأولية ضمت فاعليات المبادرة اليوم بالقرية ، فيما وحرصت مكتبة مصر العامة على تواجد المكتبة المتنقلة التابعة لها بالقرية لاتاحة الأنشطة الثقافية للأطفال من أبناء القرية.

وأعرب أهالي القرية عن سعادتهم بتلك القوافل التى يتم اطلاقها بالقرى للتيسير عليهم وتوفير كافة الخدمات لهم .

في سياق متصل ، قامت مديرية التنظيم والإدارة بتنظيم دورات تدريبية متنوعة ومكثفة على مدار يومي ، ٢٢ و ٢٣ سبتمبر ، استفاد منها ٣٨ متدرب بواقع عدد ٣٠ ساعة .فيما نظمت الهيئة العامة لتعليم الكبار ندوات واختبارات خلال الفترة من ١٧ حتى ٢٣ سبتمبر بواقع ٢٦٥ مستفيد على مدار أيام الندوات .