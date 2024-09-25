رئيس الوزراء: الانتهاء من حزمة الإجراءات والإصلاحات الضريبية بنهاية سبتمبر

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن ملف الاستثمار هو شغل الحكومة الشاغل وتم اللقاء هذا الأسبوع مع عدد من الشركات اليابانية التي جاءت لمصر للاستثمار في مجالات الطاقة المتجددة والمياه، وناقشنا معهم في خطط كاملة للتوسع في استثمارات الشركات اليابانية في مصر خلال الفترة القادمة.

وأضاف "مدبولي" في كلمته خلال مؤتمر صحفي، عقب مؤتمر الحكومة الأسبوعي اليوم الأربعاء: "التقت مع وفد مع أحد من مقاطعة "شينج داو" وشركة هايير الصينية التي تعتبر أكبر شركة في العالم في إنتاج الأجهزة المنزلية، ووضعوا حجر الأساس للمرحلة الثانية لاستكمال منتجات الأجهزة المنزلية بعدما قام الرئيس عبدالفتاح السيسي بافتتاح المرحلة الأولى"، موضحًا أن المرحلة الثالثة تم الاتفاق عليها وسيبدأون في تنفيذها بالتوازي مع المرحلة الثانية، وهي إنشاء وإنتاج وحدات التكييف العملاقة.

وتابع، أن الثلاث مرحلة التي وعدت الشركة في فترة عام 2025 قد انتهت، ستكون استثمارات الشركة بمفردها في مصر حوالي 500 مليون دولار، باستثمار أجنبي مباشر يضخ بآلالاف فرص العمل في مصر وهو ما نستهدفه.

وأوضح: "إذا كان بإمكانا من استقطاب كبار الشركات العالمية وتبدأ تستغل مصر كمصدر إقليمي للتصنيع والإنتاج والتسويق فأننا نستهدف أن يكون استثمارات كل شركة من هذه الشركات من 200 إلى 300 إلى 500 مليون دولار، فأنه يمكن تصور أن يكون لدينا استثمار أجنبي مباشر في السنة إلى 20 مليار، ونصل بصادراتنا كما وعدنا في 2030 إلى أكثر من 140 مليار دولار وهو حلم قابل للتطبيق.

وأردف، رئيس الوزراء، أن الحكومة تركز على كيفية تفعيل هذا الملف بأكبر حجم ممكن من التيسيرات والإجراءات الكبرى، موضحًا أن وزير المالية سينتهي بالكامل من حزمة الإجراءات والإصلاحات الضريبية بنهاية شهر سبتمبر، لاتخاذ كل الإجراءات التنفيذية بهذا الشأن.

وأوضح، أن وزير الاستثمار سيعرض مجموعة من أخرى من الحزم والحوافز والتيسيرت للتمكن من خلالها تحسين مناخ الاستثمار في مصر أكثر وأكثر.