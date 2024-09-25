حماية المستهلك وتنظيم الإتصالات يناقشوا آلية عمل شكاوي المستهلكين بين الجهازين

استقبل ابراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، اليوم الأربعاء، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، المهندس محمد شمروخ، بمقر الجهاز.

قال إبراهيم السجيني، إن هناك تعاون وتكامل بين أجهزة ومؤسسات الدولة، فيما يتعلق بوضع آليات عمل من شأنها مواجهة الممارسات التي يترتب عليها أي خلل بشأن حماية حقوق مستخدمي قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات .

وأشار رئيس جهاز حماية المستهلك، إلى أن الجهاز لديه خُطة عمل واضحة ترتكز علي محاور عدة تشمل ضبط الأسواق وأسعار السلع، وحل ومعالجة شكاوي المواطنين، والتوعية.

وفيما يتعلق بحل شكاوي المواطنين يتلقي الجهاز العديد من شكاوي المستهلكين بشأن خدمات الإتصالات والمحمول، وبيننا تعاون عظيم في هذا الملف مع الجهاز القومي لتنظيم الإتصالات ، وحققنا سوياً نسب إنجاز عالية في الشكاوي الواردة من المواطنين.

ومن جانبه، أشار المهندس محمد شمروخ، إلى أن الجهاز القومي لتنظيم الإتصالات لديه تعاون كبير مع جهاز حماية المستهلك، خاصة فيما يتعلق بشكاوي المستخدمين، ونتطلع لتوطيد أواصر التعاون وحوكمة آليات العمل بما يهدف لخُطة الدولة في التحول الرقمي ورقمنة كافة الخدمات المُقدمة للمواطنين .

وأشار إلى أننا بصدد رقمنة نظام العمل بين الجهازين، فيما يتعلق بنظام الشكاوي الواردة من جهاز حماية المستهلك للجهاز القومي والعكس، وتحديد إطار التنسيق والتعاون في مواجهة الممارسات التي يترتب عليها أي خلل بشأن حماية حقوق مستخدمي قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مما يسهم في تقليل متوسط زمن حل شكاوي المواطنين، مشيراً في ذات السياق إلي إمكانية الاستفادة من البنية التحتية لجهاز حماية المستهلك وأفرعه المنتشرة في مختلف محافظات الجمهورية، فيما يتعلق بملف توعية المُستخدمين بحقوقهم مما يساهم في تقليل الشكاوي الواردة لكلاً من الجهازين .

ومن جهته، أشار السجيني، إلي أننا بصدد توقيع بروتوكول تعاون بين الجهازين للعمل في الملفات ذات الإهتمام المشترك ومنها:

- تبادل المعلومات بين الطرفين في المسائل ذات الاهتمام المشترك.

- تنسيق التعاون بين الطرفين فيما يتعلق بشكاوى المستخدمين داخل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

- تحديد إطار التنسيق والتعاون في مواجهة الممارسات التي يترتب عليها أي خلل بشأن حماية حقوق مستخدمي قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

- وضع آلية عمل مميكنة لنظام شكاوي المستهلكين لتسهيل تداول بيانات الشكاوي بين الجانبين، وكذا وضع خطة عمل جادة وواضحة في ملف توعية المستهلكين بحقوقهم وواجباتهم في مجال خدمات الإتصالات والمحمول، ومن المتوقع أن يتم توقيع البروتوكول في القريب العاجل .

من جهته أعرب المهندس محمد شمروخ ، عن عظيم امتنانه، لرئيس جهاز حماية المستهلك، علي حُسن الإستقبال والتسيق والتعاون المشترك بين الجهازين، مؤكدا علي مواجهة كافة الممارسات الضارة التي يترتب عليها أي خلل بشأن حماية حقوق مستخدمي قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وفي ختام اللقاء ، أعرب السجيني عن سعادته وتقديره للمهندس محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الإتصالات، علي هذه الزيارة، مؤكداً تسخير كافة جهود وإمكانيات الجهازين للعمل علي ملف شكاوي المستخدمين في قطاع الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتبادل المعلومات بين الطرفين في المسائل ذات الاهتمام المشترك.