أجري عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، اليوم الأربعاء، جولة مفاجئة جديدة لمتابعة مسار العملية التعليمية في يومها الرابع؛ لمتابعة مسار الدراسة بمجمع باحثة البادية الابتدائي وسط مدينة مرسى مطروح.

جاءت جولة وكيل الوزارة المفاجئة لمتابعة انتظام الدراسة وانضباط اليوم الدراسي، حيث تفقد الحجرات الدراسية والفصول التعليمية والمكتبة وحجرات الأنشطة.

ووجه شحاته تعليمات مشددة للسيد توفيق مدير إدارة المتابعة الميدانية؛ باستمرار متابعة مسار العمل بالمجمع التعليمي لضمان تحقيق الانضباط الإداري، مشيراً إلى أن الطلاب أمانة في أعناقنا يجب المحافظة عليها ويتطلب ذلك تقديم منتح تعليمي متميز يساهم في تحسين المستوي العلمي لهم

وفي ختام جولته الميدانية أكد وكيل الوزارة، استمرار جولاته الميدانية المفاجئة بكافة مدارس المحافظة خلال الفصل الدراسي الأول، وفق توجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، وفي ضوء تكليفات محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم لمتابعة انتظام العملية التعليمية ومسار الدراسة بها، مضيفا أنه علي جميع العاملين بالمنظومة التربوية ضرورة الالتزام بالجدية والانضباط وتقدير المسئولية لتقديم مناخ تربوي مناسب ومحتوى تعليمي متطور .

وكيل تعليم مطروح يتابع انتظام الدراسة بمجمع باحثة البادية الابتدائي

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