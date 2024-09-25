انطلاق فاعليات المؤتمر العالمي DevOpsDays بالقاهرة لتعزيز صناعة البرمجيات المصرية

انطلقت فعاليات مؤتمرDevOps Days Cairo 2024، اليوم الأربعاء، والذي ينظمه مركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات (SECC) التابع لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا)، تحت شعار "منهجيات الديفوبس في عصر التطور التكنولوجي"، وذلك بفندق النيل ريتز- كارلتون بالقاهرة.

حضر فعاليات افتتاح المؤتمر المهندسة غادة لبيب، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا لمعلومات للتطوير المؤسسي، نيابة عن الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس بكر البيومي، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتخطيط البحثي التكنولوجي والتطبيقي، والمهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لهيئة (إيتيدا)، والدكتورة ريم بهجت، رئيسة جامعة مصر للمعلوماتية، والدكتور هيثم حمزة، القائم بأعمال مركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات (SECC)، والدكتور أحمد خطاب، مدير المعهد القومى للاتصالات، إلى جانب نخبة من المسئولين الحكوميين ورؤساء وممثلي الشركات المحلية والعالمية، وعدد من الإعلاميين والصحفيين.

يأتي هذا الحدث في إطار جهود هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا) ومركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات (SECC) لتعزيز تنافسية وجودة صناعة البرمجيات المصرية من خلال نقل المعرفة وزيادة الوعي بأهم وأحدث اتجاهات تكنولوجيا المعلومات وتعزيز الترابط والتواصل بين شركات تكنولوجيا المعلومات ومطوري البرمجيات ومديري المشروعات في هذا المجال.

وفي كلمتها التي ألقتها نيابة عن الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أكدت المهندسة غادة لبيب أن تبني المنهجيات الحديثة مثل DevOps أصبح ضرورة ملحة في ظل التطورات السريعة التي يشهدها المشهد الرقمي العالمي، مشيرةً إلى ضرورة تعزيز الابتكار وتحسين العمليات التشغيلية، مما يسهم في تسريع التحول الرقمي لتمكين شركات تكنولوجيا المعلومات من الحفاظ على مرونتها وقدرتها التنافسية.

وأشارت إلى أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من القطاعات التي تحظى باهتمام خاص من الحكومة والدولة باعتباره قطاع خدمي وانتاجي يساهم بقوة في الاقتصاد المصري وقاطرة لعمليات التحول الرقمي في مصر، كما سلطت الضوء على المبادرات الاستراتيجية مثل إنشاء مراكز إبداع الرقمية وتعزيز البحث والتطوير، والتي تهدف إلى بناء منظومة قوية تجمع بين القطاع الخاص ممثلا في الشركات المحلية والعالمية والجهات الأكاديمية التعليمية والقطاع الحكومي.

ونوهت لبيب إلى أن هذا التعاون يُعتبر ركيزة أساسية لتعزيز الابتكار وزيادة الصادرات الرقمية، ما يجعل مصر وجهة جاذبة للاستثمارات في مجال التكنولوجيا، معربةً عن إيمانها بأن الأسس القوية التي تمتلكها مصر من المواهب الشابة، بالإضافة إلى جهود رفع معايير الصناعة، ستساهم في تعزيز جهود الدولة لتحقيق التحول الرقمي الشامل، مؤكدةً التزام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بإعداد كوادر رقمية من خلال توفير برامج لتنمية القدرات في مختلف التخصصات التكنولوجية خاصة البرمجيات.

وأضافت لبيب، أن أعداد المتدربين شهد زيادة بنحو 125 ضعفا خلال 6 سنوات ماضية وبلغ عدد المتدربين نحو 400 ألف متدرب بميزانية 1.7 مليار جنيه فى العام المالى 2023/2024 ومستهدف الوصول إلى 500 ألف متدرب خلال العام المالى 2024/2025 ومليون متدرب خلال العام المالى 2029/2030.

وقال المهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لإيتيدا: "إن حادثة "كراود سترايك" التي تسببت في شلل واسع النطاق للخدمات الرقمية العالمية في يوليو الماضي، والتي نجمت عن خلل بسيط في تحديث للبرمجيات، تعكس الحاجة الملحة لتبني ممارسات متقدمة مثلDevOps، التي تركز على التعاون بين فرق التطوير والتشغيل، مما يؤدي إلى تسريع عمليات تطوير البرمجيات وتطبيقاتها بطريقة آمنة وموثوقة".

وأشار الظاهر إلى الدور الذي تلعبه الهيئة لدفع الشركات والمؤسسات المصرية إلى تبني أحدث الممارسات ومعايير الجودة العالمية في تطوير البرمجيات بهدف بناء صناعة تكنولوجيا معلومات قوية ومنافسة، موضحًا أن "مؤتمر DevOpsDays Cairo يمثل منصة حيوية لتبادل المعرفة والتواصل بين المتخصصين في مجال التكنولوجيا، ويساهم في تعزيز مكانة مصر كوجهة جاذبة للاستثمارات التكنولوجية."

وتسعى "إيتيدا" إلى بناء مجتمع من العاملين في صناعة البرمجيات بتخصصاتها المختلفة وتمكين الشركات المصرية من تعزيز كفاءتها التشغيلية، وتحسين جودة منتجاتها وخدماتها، وتطوير المهارات الرقمية وبناء الكوادر اللازمة بما يساهم في ترسيخ مكانة كمركز لخدمات تكنولوجيا المعلومات ومقصد للابتكار التكنولوجي وتصدير الخدمات.

شارك في المؤتمر مجموعة من الخبراء والأسماء البارزة في مجال البرمجيات والبنية التحتية الرقمية ومنهم أندرو كلاي شافير، أحد مؤسسي ديفوبس من الولايات المتحدة الأمريكية، وهيلين بيل، رئيسة برنامج السفراء التابع لمنظمة بيبول سيرت- ديفوبس( PeopleCert-DevOps Institue) العالمية بلندن، ودانيل ماهر، رئيس مشارك في سلسة مؤتمرات ديفوبس دايز، ومجموعة كبيرة من رؤساء ومسئولي الشركات المحلية والعالمية المتخصصة في صناعة تكنولوجيا المعلومات.

ويبلغ حجم سوق DevOps العالمي 10.9 مليار دولار أمريكي في عام 2023، ومن المتوقع أن يصل إلى 63.4 مليار دولار بحلول عام 2032، بمعدل نمو 21% خلال الفترة 2024-2032، وتعد صناعة البرمجيات العمود الفقري للتحول الرقمي وهي القوى المحركة للاقتصاد العالمي في العصر الرقمي وتنمو هذه الصناعة بمعدلات مرتفعة وغير مسبوقة ويقدر حجم سوقها في عام 2024 بأكثر من 700 مليار دولار، ومن المتوقع أن يصل إلى 2.2 تريليون دولار بحلول عام 2034، بنمو سنوي مركب يبلغ 11.8% خلال الفترة من 2024 إلى 2034.

وناقشت الجلسة الافتتاحية التي أدارها الدكتور هيثم حمزة، القائم بأعمال رئيس مركز SECC التوجهات المستقبلية في مجال الذكاء الاصطناعي وDevOps، حيث تناول المتحدثون بالجلسة دور الذكاء الاصطناعي ومنهجية DevOps في رسم ملامح مستقبل تطوير البرمجيات، وشارك في الجلسة المهندس محمود بدوي، مستشار وزير الاتصالات للتحول الرقمي، والمهندس معتز عجماوي، الشريك والمدير التقني في مركز مصر للتكنولوجيا والابتكار (ETIC) لشركة بي دبليو سي، والمهندس محمد سامي، رئيس قطاع التكنولوجيا لشركة فودافون للحلول الذكية للتكنولوجيا VOIS، والمهندس أحمد طلبة، رئيس مركز ميكروسوفت للتطوير بمصر.

وتناولت الجلسة النقاشية الثانية والتي أدارها المهندس أحمد أمين، استشاري وخبير بمركز SECC تناولت عدد من قصص نجاح مجموعة من الخبراء بشركات تكنولوجية رائدة مثل حسن أبو الفتوح من Fixed Solutions، وآية الرحمن كمال من DXC Technology، ووسام أحمد من شركة Ejada Egypt، ومروان بكير من شركة e-finance، حيث استعرض المشاركون الدروس المستفادة من رحلتهم المهنية والتحديات التي واجهوها وأسباب النجاح في قطاع تكنولوجيا المعلومات.

وقدم أندرو شافير، أحد مؤسسي مؤتمر DevOpsDays، عرضًا بعنوان الطرق الأبدية لـ DevOps، حيث استعرض كيفية تعاون المتخصصين مع التكنولوجيا عبر التاريخ، وشارك شافير أبحاثًا حول الأنظمة الاجتماعية والتقنية التي سبقت التكنولوجيا الحديثة، لتقديم رؤى حول الفترة الماضية منذ اعتماد منهجيةDevOps. كما علّق على كيفية تطبيق هذه المبادئ في المستقبل مع اعتماد الذكاء الاصطناعي التوليدي.

وتضمنت فعاليات المؤتمر سلسلة من المسارات التقنية تحت عنوان "DevOps واتجاهات التكنولوجيا"، و"الخبرة الصناعية: DevOps في الواقع العملي"، و"ابتكارات الغد من DevOps والذكاء الاصطناعي"، وذلك بمشاركة أكثر من 30 خبير ومتخصص في مجالات تكنولوجيا المعلومات، كما تم الإعلان عن اعتماد خبراء مركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات من قبل منظمة (بيبول سيرت – معهد ديفوبس PeopleCert-DevOps Institue) العالمية لتقديم الشهادات المعتمدة دوليًا في مجال الديف أوبس.

وتُعد منهجية DevOps أحدث اتجاهات التكنولوجيا داخل مختلف المؤسسات بوصفها مجموعة من الممارسات والأدوات التكنولوجية التي تعزز التواصل والتفاعل بين مطوري البرمجيات وخبراء إدارة مشروعات تكنولوجيا المعلومات على النحو الذي يساهم في خفض التكاليف وتحسين الإنتاجية، وتنفيذ العمليات ذات الصلة بشكل أكثر موثوقية وكفاءة.

وينعقد المؤتمر بالتعاون مع عدد من الشركات المحلية والعالمية ومن ضمنهم شركة أتوس ATOS، وشركة سيجيدم Cegedim، وشركة دي إكس سي تكنولوجي، وشركة أورانج، وشركة فودافون للخدمات الدولية (VOIS)، وجامعة القاهرة، وجامعة مصر للمعلوماتية، والجامعة الأمريكية بالقاهرة.

يشار إلى أن Devopsdays هي سلسلة مؤتمرات تقنية عالمية ذائعة الصيت انطلقت في بلجيكا عام 2009، وتتناول عمليات تطوير البرمجيات وعمليات البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والعوامل المشتركة بينها.

ويُعقد مؤتمر DevOpsDays في أكثر من 60 مدينة عالميًا، ومنذ عام 2018 احتضنت القاهرة هذا الحدث الهام، لتصبح مصر الرائدة عربيًا في استضافة هذا المؤتمر الذي تنظمه هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع مركز SECC، حيث تم تنظيم ست دورات ناجحة حتى الآن.