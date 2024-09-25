محافظ أسوان ونائب وزير الإسكان يتفقدان خزان أبو الريش العلوي|صور

تفقد اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان في زيارة ميدانية مشروع الربط وتسليم خط المياه الناقل من محطة جبل شيشة مباشرة إلى خزان أبو الريش لشركة مياه الشرب للتشغيل الفوري، وذلك بسعة 4 آلاف م3 بعد إنهاء المسافة المتبقية من الخط، والذي يصل إجمالى طوله إلى 15 كم، وبقطر 500 مللى ( UPVC )، ما يساهم في دعم وتحسين مياه الشرب لتلبية احتياجات ومطالب الأهالي والمواطنين بالشكل المطلوب.

جاء ذلك بمرافقة الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس عمرو لاشين، نائب المحافظ، والمهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، واللواء إيهاب خضر، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، فضلًا عن القيادات التنفيذية المعنية.

وتفقد محافظ أسوان ومرافقوه مكونات الخزان حيث تم التأكيد من جانب المختصين على أنه تم اختبار الخزان والتأكد من جاهزيته، وتم حل مشكلة الغسيل والتطهير بالتنسيق بين المحافظ ووزير الري، كما سيتم توفير الإنارة للخزان من خلال الألواح الشمسية، ويتم تحليل عينات المياه بالمعامل المتخصصة، وتم التأكيد على سلامتها وجودتها للاستهلاك الآدمي، ومن جانبه قدم اللواء دكتور إسماعيل كمال شكره لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بقيادة الدكتور شريف الشربيني، على الدعم الكبير لتقديم كافة أوجه الدعم لأهالي أسوان.

تحقيق رضا المواطن الأسوانى هو الهدف الآسمى

أكد محافظ أسوان على أن تحقيق رضا المواطن الأسوانى يعتبر هو الهدف الآسمى الذى نسعى إليه، فيما قدم أهالي قرى أبو الريش شكرهم الجزيل للرئيس عبد الفتاح السيسى لإهتمامه بمواطني أسوان بتنفيذ مشروعات مبادرته الوطنية حياة كريمة.

وقدم أهالي أسوان شكرهم لمحافظ أسوان لحرصه على التواصل الفورى مع كافة الوزارات والجهات المعنية وفي مقدمتها وزارة الإسكان لسرعة إنهاء مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، وهو ما أثلج صدورهم للتفاعل مع مطالبهم وتسخير الامكانيات المختلفة لتحقيقها، وكذا حرصه على إصطحابهم لمواقع العمل بهذه المشروعات ليلمسوا بأنفسهم وبكل شفافية ومصداقية حجم الجهود والإنجازات الكبيرة التى تبذلها أجهزة الدولة لصالحهم، فضلًا عن تأكيده على أن باب مكتبه مفتوح أمام جميع مواطني أسوان لعرض أي مطالب لسرعة التدخل لوضع الحلول الفورية لها.

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