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الأربعاء 25 سبتمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

شيرين عبدالوهاب تعرب عن حزنها على لبنان : "أجمل بلاد الدنيا"

شيرين عبدالوهاب
شيرين عبدالوهاب
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أعربت المطربة شيرين عبدالوهاب عن حزنها الشديد بعد الأحداث الأخيرة التي شهدتها لبنان، من جيش الاحتلال الإسرائيلي وأسفر عنها مئات الشهداء.

شيرين عبدالوهاب تدعم لبنان

نشرت المطربة شيرين عبدالوهاب صورة خاصة بالعلم اللبناني، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، وعلقت عليها قائلة: "أنا قلبى حزين على أكتر بلد علمتني يعنى إيه الفرحة وعلمتني الصمود.. لبنان مأذية عشان هى من أجمل بلاد الدنيا ربنا معاكم و يساعدكم".

وفي هذا السياق، حرص عدد كبير من نجوم الفن على دعم لبنان بعد الغارات الإسرائيلية الأخيرة، أبرزهم؛ شيريهان، كندة علوش، نانسي عجرم، راغب علامة، إليسا، نبيل الحلفاوي وآخرون.

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