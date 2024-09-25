مدبولي: نتابع ملف الدواء بصورة أسبوعية وانتهاء الأزمة خلال الأسابيع المقبلة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن هذا الأسبوع كان هناك حرص لزيارة 4 مصانع من كبار المصانع التي كانت موجودة وقامت بزيادة إنتاجها في قطاع الأدوية، مشيرًا إلى أنه تم الحديث عن هذا الملف ووعدنا بأن قطاع الأدوية سيشهد إنهاء الأزمة الخانقة التي كانت موجودة في هذا الشأن وستنتهي خلال الأسابيع القليلة القادمة.

وأضاف "مدبولي" في كلمته خلال مؤتمر صحفي، عقب مؤتمر الحكومة الأسبوعي اليوم الأربعاء، تحدثت مع وزير الصحة عن التجارب حول كتابة بعض الأطباء لدواء بعينه ومن إنتاج شركة بعينها رغم معرفتهم بنقصه في الأسواق، بينما يوجد في الدولة أكثر من 5 إلى 6 أنواع من بدائل الأدوية ولكن من إنتاج شركات أخرى.

وتابع: "المريض بيروح الصيدلية وبيلاقي الدواء المكتوب مش موجود وبيلاقي 4 و5 أدوية أخرى بنفس الدواء ونفس التركيبة ولكن باسم ثاني وإنتاج شركة أخرى"، مؤكدًا: "طلبت من وزير الصحة بالتنسيق مع نقابة الأطباء والصيادلة بأن كتابة الروشتات ليس باسم الدواء بعينه ولكن باسم التركيبة الطبية العلمية".

وأردف رئيس الوزراء: "بهذه الطريقة يذهب المريض للصيدلية باسم التركيبة في الروشتة ويقوم بصرف الدواء المتوفر، وبذلك لا يعاني المواطنون من إيجاد الدواء"، موضحًا: "طلبت من وزير الصحة بالتحرك بشكل سريع في هذا الأمر للوصول إلى تصور واضح وسريع، لأن لدينا وفرة من نفس نوع الدواء ولكن من إنتاج شركات أخرى"، مؤكدُا "أننا نتابع بصورة أسبوعية ملف الدواء وكما وعدنا ستنتهي الأزمة بالكامل خلال الفترة القادمة".