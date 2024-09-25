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الأربعاء 25 سبتمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

رئيس الوزراء: 46 جامعة مصرية دخلت تصنيف التايمز الأخير لأهداف التنمية المستدامة 2024

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي
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أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن مصر تشهد طفرة جيدة جدًّا في عدد الجامعات التي تدخل في المنظومة سواء الجامعات الأهلية أو الخاصة أو الدولية التي يزيد عددها في الفترة الأخيرة.

وأضاف "مدبولي" في كلمته خلال مؤتمر صحفي، عقب مؤتمر الحكومة الإسبوعي اليوم الأربعاء: أن  هناك 46 جامعة مصرية مختلفة دخلت في النسخة الأخيرة من تصنيف التايمز لأهداف التنمية المستدامة لعام 2024، موضحًا أنها مؤشرات دولية تؤكد أن الجامعات المصرية بدأت في الحصر وضمن التصنيف وأنها من أفضل الجامعات على مستوى العالم.

وتابع: "ما زال أمامنا شوط طويل ولكن الأكيد أننا على المسار الصحيح في هذا الملف سواء في ملف التعليم الجامعي أو ما قبل الجامعي، وسنستمر بصورة مكثفة جدًا في هذا الملف في الفترة القادمة".

 

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