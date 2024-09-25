توقف قلبها.. تحقيقات موسعة في مصرع سيدة داخل حمام سباحة بالشيخ زايد

فتحت جهات التحقيق بالجيزة، تحقيقات موسعة حول مصرع سيدة داخل حمام سباحة بإحدى المدارس الدولية بمدينة الشيخ زايد، وصرحت بدفن جثمانها بعد الاطلاع على تقرير الطب الشرعي بأسباب وفاتها والتأكد من خلوها من الشبهة الجنائية.

واستمعت إلى أقوال شهود العيان المحيطين بمسرح الحادث كما أمرت بتفريغ الكاميرات بمحيط الواقعة، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الحادث.

توقف في عضلة القلب

كشف تقرير الكشف الظاهري لجثمان السيدة المتوفاة، أن سبب الوفاة هو حدوث تشنجات في عضلة القلب أثناء السباحة، مما أدى إلى توقفه.

وبينت التحريات أن الوفاة حدثت للسيدة أثناء قيامها ببعض التدريبات داخل حوض السباحة ولا شبهة جنائية وراء وفاتها.

مصرع سيدة داخل حمام سباحة

بداية الواقعة ببلاغ تلقته الأجهزة الأمنية بمدينة الشيخ زايد، من إحدى المدارس الدولية بمحيط المدينة، يفيد مصرع سيدة داخل حمام السباحة بالمدرسة.

انتقلت قوة أمنية وبصحبتها سيارة إسعاف إلى محل البلاغ، وبعد الفحص تبين أنه اثناء قيام سيدة ببعض التدريبات داخل حمام السباحة حدثت لها تشنجات بعضلة القلب، مما أدى إلى وفاتها.

تم نقل الجثة إلى ثلاجة الموتى بالمستشفى وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.