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الأربعاء 25 سبتمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

رئيس الوزراء: نستهدف مرحلة "رياض الأطفال".. والآلية الجديدة ساعدت في ملف عجز المعلمين

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي
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أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن الآلية الجديدة التي طرحها وزير التربية والتعليم ساعدت في التعامل مع ملف عجز المعلمين.

وأضاف "مدبولي" في كلمته خلال مؤتمر صحفي، عقب مؤتمر الحكومة الإسبوعي اليوم الأربعاء: أن ملف عجز المعلمين كان الشغل الشغل للدولة المصرية في الفترة السابقة والقادمة، من أجل تحقيق الجودة المأمولة من المنظومة التعليمية لكل أبنائنا.

وتابع: "هدفنا خلال الفترة القادمة هو العمل على الفصول ما قبل المرحلة الابتدائية وهي مرحلة رياض الأطفال، لأنها مهمة جدًا وتساعد في تنشئة الأطفال قبل دخولهم مرحلة التعليم الابتدائي، وسيتم التوسع فيها لتعظيم الاستفادة من هذا الأمر.

 

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