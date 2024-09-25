بحضور محافظ البحيرة.. مجلس جامعة دمنهور يناقش الاستعدادات النهائية للعام الدراسي الجديد

عقد مجلس جامعة دمنهور، برئاسة الدكتور إلهامي ترابيس، رئيس الجامعة، وبحضور الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، ونواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات ومستشاري الجامعة وأمين عام الجامعة، لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالعملية التعليمية والبحثية والخدمية.

أكد الدكتور إلهامي ترابيس، رئيس الجامعة، على حرص جامعة دمنهور على تقديم دعمها واستشاراتها والمشاركة بما لديها من امكانيات وخبرات علمية وعملية وأبحاث ميدانية لخدمة المجتمع البحراوي.

وكما أكد رئيس جامعة دمنهور، على ضرورة الانتهاء من كافة الاستعدادات وجاهزية كليات الجامعة لاستقبال العام الدراسي الجديد، وتوفير بيئة تعليمية وخدمية متكاملة للطلاب لتلبية احتياجاتهم الأكاديمية المختلفة، والالتزام بتأمين الحرم الجامعي وكافة منشآت الجامعة ومرافقها، مشددًا على ضرورة تعزيز الوعي وتقديم الدعم للأسر التي لديها طلاب من ذوي الإعاقة وتنظيم جلسات توعية لأسرهم لتزويدهم بالمعرفة والمهارات اللازمة للتعامل مع التحديات التي قد تواجه أبنائهم خلال المرحلة الجامعية، وذلك انطلاقًا من استراتيجية الجامعة الشاملة لدعم الطلاب ذوي الإعاقة وأسرهم، التزاما بتوفير بيئة تعليمية داعمة ومتكاملة.

من جانبه أكدت الدكتورة جاكلين عازر، أن الجامعة بمؤسساتها العلمية والعملية تعتبر شريكًا فاعلًا في تقديم الرؤى وتنفيذ العديد من الخطط التنموية على أرض المحافظة، انطلاقًا من دورها التعليمي ورسالتها المجتمعية لتحقيق الأهداف التنموية التي تقودها الدولة المصرية نحو بناء الإنسان المصري كونه أحد أهم المحاور والمرتكزات التي تتبناها الدولة في المرحلة الحالية.

وأشادت محافظ البحيرة، بما تشهده الجامعة من تطور ملحوظ على كافة الأصعدة وما تملكه الجامعة من امكانات تخدم منظومة التعليم الجامعي والبحث العلمي، فضلًا عن دورها الرائد في خدمة وتنمية المجتمع البحراوي باعتبارها الذراع العلمي وبيت الخبرة الأول للمحافظة، مؤكدةً على استمرار التعاون وتوحيد الجهود على كافة المستويات لتحقيق المصالح المشتركة لخدمة المجتمع البحراوي في شتى المجالات سعيًا إلى تقديم أفضل خدمة لمواطني المحافظة.

وخلال الاجتماع تم عرض فيديو تعريفي عن جامعة دمنهور ونشأتها وكلياتها المختلفة، وأهم الإنجازات التي تم تحقيقها بمختلف القطاعات، وكذا المشاركة المجتمعية المتمثلة في القوافل التنموية الشاملة التي تقدم الخدمات الصحية، البيطرية، الزراعية والتوعوية لقرى محافظة البحيرة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصري، وعرض لأبرز المشروعات التي تنفذها الجامعة كمشروع إنشاء مبنى كلية الطب والمستشفى الجامعي وكلية طب الأسنان، بالإضافة إلى استعراض أهم الاستشارات العلمية التي تقدمها الجامعة للمحافظة في المجالات الهندسية، البيئية، الزراعية والبيطرية.

وناقش مجلس الجامعة عدة موضوعات أبرزها، تشجيع الطلاب على المشاركة في كافة الفعاليات والأنشطة الطلابية التي تسهم في تنمية التفكير الإبداعي والابتكاري لديهم، توجيه عمداء الكليات على حث وتشجيع الطلاب على المشاركة في المبادرات الجامعية التي سيتم إطلاقها ضمن مبادرة "بداية لبناء الإنسان المصري" والمستمرة لمدة 100 يوم، التي تسهم في تطوير مهاراتهم وتعزيز قدراتهم ليكونوا جزءًا فعّالًا في المجتمع.

كما ناقش المجلس عرض مقترح لتطوير مشروعات التخرج لطلاب الفرق النهائية بكليات الجامعة وتشجيعهم على ضرورة تبني أفكار خلاقة غير تقليدية لتقديم مشروعات ابتكارية، والتأكيد على توفير بيئة داعمة ومحفزة تساعدهم في تحويل أفكارهم إلى مشروعات ناجحة على أرض الواقع تُساهم في خدمة المجتمع من خلال دراسة دقيقة للموارد البشرية والاقتصادية والقواعد الصناعية، وتحقيق أقصى استفادة لخدمة أغراض التنمية المستدامة، ضرورة العمل على تحديث قواعد البيانات الخاصة بالجامعة بصورة مستمرة، والتي تشمل كافة بيانات المجتمع الجامعي بمختلف قطاعاته ومنتسبيه.

قرارات مجلس جامعة دمنهور

ووافق مجلس جامعة دمنهور، تحويل مقرر القضايا المجتمعية وحقوق الإنسان إلى محاضرة تفاعلية مع تنوع المحاضرين سواء من داخل الجامعة أو خارجها بمشاركة رموز المجتمع، وفقًا لقرار المجلس الأعلى للجامعات في هذا الشأن، ترقية 9 من أعضاء هيئة التدريس من مدرس مساعد إلى مدرس، من مدرس إلى أستاذ مساعد، من أستاذ مساعد إلى أستاذ بكليات: (التربية، التجارة، التمريض، الهندسة)، ومنح شهادة الدبلوم لــ 13 طالب بكليات: (الآداب،الطب البيطري)، درجة الماجستير لـ 20 طالب بكليات: ( الآداب، التجارة، الزراعة، العلوم، التربية للطفولة المبكرة، الصيدلة، التمريض)، ومنح درجة الدكتوراه لــ 9 طلاب بكليات: (الآداب، التجارة، العلوم، الزراعة، التربية للطفولة المبكرة والصيدلة).