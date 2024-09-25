محافظ أسوان يتفقد مشروع الصرف الصحي في أبو الريش

تفقد اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان بتفقد محطة المعالجة ضمن مشروع إدخال منظومة الصرف الصحي لخدمة أكثر من 125 ألف نسمة من أهالى قرى أبو الريش قبلى وبحرى وبهريف والأعقاب، وذلك بمساحة 6.5 فدان، وبطاقة 25 ألف م3 / يوم، كما يضم المشروع 6 محطات للرفع و254 كم شبكات الإنحدار والطرد، بتكلفة تقديرية تصل إلى 975 مليون جنيه.

جاء ذلك بمرافقة الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس عمرو لاشين، نائب المحافظ، والمهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، واللواء إيهاب خضر، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، فضلًا عن القيادات التنفيذية المعنية، ووسط مشاركة من أهالي قرى أبو الريش.

ملحمة من التكاتف والتكامل من أجل تخفيف المعاناة عن كاهل المواطنين

أكد الدكتور إسماعيل كمال على أن تنفيذ هذه الجهود يعكس حرص أجهزة الدولة التي تعمل بروح الفريق الواحد في ملحمة من التكاتف والتكامل من أجل تخفيف المعاناة عن كاهل المواطنين، وتلبية المطالب الجماهيرية من خلال تسخير كافة الإمكانيات لتوفير حياة كريمة لهم، موضحًا بأنه تم مواجهة العديد من التحديات، ومن بينها الطبيعة الصخرية الصعبة وتم استعجال تنفيذ هذا المشروع الحيوي المتوقف منذ 2010، والذي تم إدراجه ضمن المرحلة الثانية من المبادرة "حياة كريمة"، وهو الذي سيساهم في الوقت نفسه بتوفير فرص عمل لشباب هذه القرى للاستعانة بهم في الأعمال الخاصة بالمشروع.

فيما قدم نائب وزير الإسكان شكره لمحافظ أسوان على دعمه وإصراره لتلبية طلبات محافظة أسوان في قطاعات العمل المختلفة، وذلك وسط تنسيقات على مدار الساعة، وتم الاستفادة من الدروس السابقة في المرحلة الأولى من حياة كريمة، ويتم تنفيذ محطة المعالجة كأولوية أولى طبقُا لأعلى المعايير الدولية.

ولفت إلى أنه يتم ربط الرافع الرئيسي على المحطة، ثم شبكات الإنحدار وبالتوالي الجزء الذي يتم ربطه يتم تكملته، وسيتم التنسيق مع الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية والتعاون الدولي لتوفير التمويل خلال فترة التنفيذ للإنتهاء من مشروعات الصرف الصحي بقرى أبو الريش وبنبان بدراو في أسرع وقت.

يأتي ذلك تحقيقًا لحلم أهالي قرى أبو الريش والأعقاب طال إنتظاره منذ عقود وسنوات، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحسين مستوى المعيشة للأسر الأكثر احتياجًا، وهو ما يتم على أرض الواقع بتنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وفي ظل متابعة من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

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