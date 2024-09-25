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الأربعاء 25 سبتمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

بسبب النظام الجديد.. رئيس الوزراء: متوسط كثافة الطلاب في الفصول أقل من 50 طالبًا

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي
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قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن الأسبوع الحالي شهد بداية العام الدراسي الجديد، واليوم كنت حريصا على زيارة عدد من المدارس في حي السلام بالقاهرة والأسبوع القادم سنبدأ جولاتنا في المحافظات بصورة مكثفة، وسأكون حريصا على زيارة عدد من المدارس للتأكد من انتظام الدراسة.

وأضاف "مدبولي" في كلمته خلال مؤتمر صحفي، عقب مؤتمر الحكومة الإسبوعي اليوم الأربعاء،  أن المنظومة الجديدة التي تم إطلاقها فيما يتعلق بإعادة توزيع الطلاب والاستفادة من الفراغات الكبيرة التي كانت موجودة في المنشأت التعليمية ولم تكن مستغلة وتحويلها لفصول، موضحًا أن التقديرات تشير إلى أنه من خلال هذه المنظومة تمكنا من إضافة عشرات الآلاف من الفصول مع النظام الجديد والتقديرات الأولية تؤكد استقرار العام الدراسي.

وتابع، أن متوسط الأغلب والأعم في كل الفصول أقل من 50 طالبا في الفصل باستثناء عدد من المدارس وفي مناطق معينة وسيتم استهدافها خلال الفترة القادمة.

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