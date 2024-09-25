اعتماد 3 كليات وبرنامجين بجامعة المنيا من هيئة جودة التعليم

قال الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، إن مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، بجلسته المنعقدة، اليوم الأربعاء، أصدر قرارًا باعتماد كليات الطب وطب الأسنان والتربية للطفولة المبكرة وبرنامجي اللغة الفرنسية بكلية الألسن وإعداد معلم علم النفس بكلية التربية بالجامعة.

وأضاف، أن الاعتماد خطوة جديدة لجامعة المنيا تخطوها نحو اعتماد جميع كلياتها، كما أشار إلى أن الاعتماد نتاج مجهودات بذلت من إدارة وجميع منسوبؤ الجامعة والكليات ومركز ضمان الجودة والاعتماد بالجامعة وروح العمل والتعاون بين كليات الجامعة، التي أظهرت طفرة ملحوظة بالجامعة، خلال زيارات الهيئة، مؤكدُا أننا نعمل جميعًا لرفعة شأن الجامعة ولما فيه صالح جميع منسوبيها من السادة اعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين والمستفيدون الرئيسيون من هذا الاعتماد وهم طلاب هذه الكليات.

وأكد أحمد شوقي زهران، مدير مركز ضمان الجودة والاعتماد بالجامعة، أن الاعتماد هو ترجمة لما تقوم به الجامعة من جهود ملموسة في النهوض بالعملية التعليمة والبحثية وخدمة المجتمع مما يضفي مزيدًا من الثقة بالتعلم والبحث العلمي وأنه طبقًا للمعاير المعتمدة وهو ما يتيح فرص هائلة للطلاب بسوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.